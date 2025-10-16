Sorpresa en Nápoles: el mural de Maradona fue cubierto y causó malestar entre los fanáticos

El icónico mural de Diego Armando Maradona, emplazado en el corazón del Barrio Español de Nápoles, Italia, apareció este miércoles completamente cubierto por una lona blanca. La escena, registrada por medios locales y difundida en redes sociales, generó desconcierto entre los napolitanos y cientos de turistas que se acercan cada día a rendir homenaje al ídolo argentino.

El sitio conocido como “Largo Maradona” es uno de los puntos más visitados de la ciudad y un verdadero santuario popular. La obra, pintada originalmente en 1990 por el artista Mauro Filardi para celebrar el segundo “Scudetto” del Napoli, muestra al astro argentino con la camiseta celeste del club y se transformó con el paso de los años en un símbolo de identidad para los vecinos del barrio.

Sin embargo, esta vez el motivo no fue artístico ni restaurativo. Detrás del gesto se encuentra una protesta de los comerciantes de la zona, quienes decidieron cubrir la imagen en reclamo por una serie de medidas aplicadas por la administración municipal. En los últimos días, el gobierno local realizó operativos de incautación y clausura de puestos de venta informal en la zona, lo que generó malestar entre los vecinos que viven del turismo que rodea al mural.

Según informaron los medios La Repubblica y Corriere del Mezzogiorno, los comerciantes sostienen que la intervención oficial afecta directamente la actividad económica del barrio, considerado un patrimonio cultural y turístico de Nápoles. Además, aseguraron que la clausura de locales y puestos ambulantes perjudica a quienes impulsaron el crecimiento del lugar en torno a la figura de Maradona.

El propietario del edificio donde se encuentra el mural explicó que la medida busca llamar la atención de las autoridades locales para abrir una instancia de diálogo. Por su parte, el ayuntamiento napolitano emitió un comunicado en el que aclaró que los operativos se enmarcan en un plan para “proteger la legalidad y la seguridad urbana” y que se iniciará una mesa de trabajo con los comerciantes para regularizar la situación.

Mientras tanto, los vecinos esperan una pronta resolución. El 30 de octubre se cumple un nuevo aniversario del nacimiento de Maradona, fecha en la que tradicionalmente miles de hinchas se acercan a ese rincón de Nápoles para rendir homenaje al eterno “10”.