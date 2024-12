Sorpresa en Vélez: Gustavo Quinteros se va a un grande de Brasil

Gustavo Quinteros, uno de los técnicos más destacados del fútbol argentino en 2024, dejó de ser el entrenador de Vélez Sarsfield, club con el que alcanzó la gloria al ganar la Copa de la Liga y disputar otras tres finales en el año. La noticia de su salida tomó por sorpresa a muchos, ya que la relación entre el entrenador y el club parecía estar consolidada, con Quinteros apostando por un proyecto deportivo ambicioso de cara a la Copa Libertadores 2025. Sin embargo, las conversaciones con la dirigencia velezana no lograron llegar a buen puerto, y el técnico decidió no renovar su contrato.

La salida de Quinteros se dio tras no alcanzar un acuerdo en el aspecto deportivo. Si bien ya había un preacuerdo económico para la renovación, el DT exigió garantías que la dirigencia no pudo ofrecer. Entre sus condiciones se destacaron la necesidad de mantener al plantel campeón, evitar el desmantelamiento de figuras clave como Valentín Gómez, Claudio Aquino y Braian Romero, y sumar refuerzos de jerarquía para afrontar con aspiraciones la Copa Libertadores. Ante la imposibilidad de cumplir con estas demandas económicas y deportivas, Quinteros decidió no continuar en Vélez.

El club de Liniers confirmó la salida del entrenador mediante un breve comunicado: "¡Hasta siempre Gustavo! El entrenador del campeón del fútbol argentino decidió no renovar su vínculo con el club. ¡Éxitos!", expresaron desde Vélez. Quinteros, que había liderado a Vélez a un 2024 brillante, en el que se destacó por su capacidad para conformar un equipo de gran nivel futbolístico, deja atrás un ciclo lleno de logros, aunque con un final agridulce. La última derrota ante Estudiantes, por el Trofeo de Campeones, y la controversia por su ausencia en ese partido tras asistir a la boda de su hija, dejaron un sabor amargo en la relación con los hinchas.

Tras la salida de Quinteros, el foco se centró rápidamente en su futuro. Según medios brasileños, el entrenador ya tiene todo acordado para hacerse cargo de Gremio de Porto Alegre, equipo que recientemente había negociado con Pedro Caixinha, pero no alcanzó un acuerdo. Gremio se movió rápidamente y sedujo a Quinteros con un proyecto tentador, que incluye la incorporación de hasta seis refuerzos titulares. El entrenador firmó el acuerdo con el club brasileño este martes, y su destino estará en la próxima Copa Sudamericana, donde Gremio se preparará para afrontar nuevos desafíos.

Con 53 partidos dirigidos en Vélez, Quinteros cosechó 28 victorias, 16 empates y 9 derrotas, destacándose como uno de los entrenadores más exitosos del último año en Argentina. Ahora, Vélez comenzará a buscar su reemplazo, con Sebastián Domínguez y Gabriel Milito como los principales candidatos para asumir el desafío de dirigir al equipo en un 2025 que tendrá a la Copa Libertadores como principal objetivo.