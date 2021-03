“No tengo palabras para describir lo bueno que es. Además, ¿sabes lo que le hace más increíble? Que nunca le vi tirar faltas en los entrenamientos en todo el tiempo que estuve en Barcelona. Nunca lo hizo. El resto siempre practicábamos pero Messi nunca lanzó una falta. Para él, era algo que le salía natural. Es un jugador increíble, es inexplicable. En uno de mis primeros partidos en el Barcelona, cogió el balón y se fue de hasta cinco jugadores. Estaba en el campo y pensé: ‘¿Cómo puede este tipo hacer esto?’ Hace que los jugadores buenos parezcan malos”, manifestó el marcador de punta luso sobre el talento natural del astro argentino.

Luego, Semedo habló sobre su salida del conjunto catalán y valoró: “Cuando volví de vacaciones, fui a Barcelona con mi familia y hablamos con el club como es normal. Me explicaron que tenían problemas económicos y que yo era uno de los jugadores por los que el club podía sacar dinero. Había muchos en esta misma posición como Suárez, Vidal o Rakitic. Con el Covid-19, todos los clubes tienen problemas financieros. Ya no son tan fuertes al no poder tener seguidores en el estadio. En Barcelona, la gente no podía entrar ni en el museo. En el fútbol todo puede pasar pero me sorprendió cuando me dijeron que podía salir. Fue una gran decisión venir al Wolves. No me lo pensé dos veces”, destacó, dejando en claro su feliz presente en los Wolves.