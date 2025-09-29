Definiciones al rojo vivo en el Torneo Federal A

Dos potencias han asegurado su pase a las semifinales del Torneo Federal A luego de vibrantes encuentros definidos este fin de semana. Tanto Sportivo Belgrano como Deportivo Argentino de Monte Maíz demostraron recursos y convicción para superar a sus respectivos rivales y seguir alimentando la ilusión.

Sportivo Belgrano y el festejo "Verde"

Sportivo Belgrano consiguió una victoria histórica por 1-0 en su casa, el estadio Juan Pablo Francia, logrando eliminar a Deportivo Rincón. Este resultado fue vital, ya que en el partido de ida los neuquinos habían ganado por 2-1, obligando a "la Verde" a ganar para mantenerse en carrera.

La clasificación de Sportivo se selló gracias a la ventaja deportiva, obtenida por haber clasificado en una mejor posición. El partido fue luchado, con Sportivo siendo mayormente agresivo en ofensiva desde el inicio, aunque sin demasiadas jugadas claras en el primer tiempo.

El momento de alivio y diferencia llegó recién a los 33 minutos del complemento. Camilo Alessandria fue el autor del tanto consagratorio, inflando la red en el ángulo superior izquierdo y marcando el 1-0 final.

Deportivo Rincón no se rindió y, a los 46 minutos, puso a prueba al arquero local, Santiago Roggero, quien realizó una atajada clave en un mano a mano con claro destino de red, salvando así las aspiraciones de Sportivo Belgrano.

En este encuentro, Sportivo formó con: Roggero; Camisassa, Pennesi, Ferreyra, Giménez; Alessandria, Rossi, Sagristrani; Attis, Jaime y Avaro.

El "Verde" de San Francisco se enfrentará en semifinales el próximo fin de semana en el "Monumental de la Crema" con Atlético Rafaela (eliminó a Olimpo con un global de 2-1), primero en la provincia de Santa Fe y luego en el "Juan Pablo Francia", donde definirá su destino.

Argentino de Monte Maíz: goles y control

En Monte Maíz, Deportivo Argentino consiguió su pase con solvencia, superando a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy por 3-1. Argentino demostró ser superior en la serie, manejando el trámite del partido con buenos recursos y una gran eficacia ofensiva.

A pesar de que el visitante Gimnasia asumió el riesgo de atacar y puso en aprietos al local, Argentino mantuvo el orden defensivo para aprovechar los espacios.

Los goles llegaron en la segunda parte del encuentro:

A los 8 minutos, Gianfranco Baier remató de larga distancia para marcar un golazo para el Raya. Cinco minutos después (13' del complemento), el goleador Ramón Lentini amplió la ventaja con un cabezazo preciso, poniendo el 2-0.

Aunque Germán Sosa logró el descuento para los bonaerenses a los 31 minutos, Matías Barbero puso el 3-1 final a los 43 minutos.

Con este triunfo contundente, Argentino de Monte Maíz avanza a la próxima instancia, donde deberá enfrentarse a Bolívar.