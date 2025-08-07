Inter Miami avanzó a los cuartos de final de la Leagues Cup tras vencer 3-1 a Pumas de la UNAM, en un partido crucial donde la ausencia de Lionel Messi por lesión se hizo notar, pero fue suplida de manera magistral por Luis Suárez. El equipo estadounidense estaba obligado a ganar en los 90 minutos para asegurar su pase a la siguiente instancia del torneo.

Lionel Messi, capitán del Inter Miami, no pudo estar presente en el campo de juego debido a una lesión muscular leve en la pierna derecha. El astro argentino siguió el partido desde un palco en el Chase Stadium, visiblemente nervioso al principio y luego relajado con el desarrollo del juego. Esta lesión lo mantendrá alejado de otros encuentros importantes, incluyendo el clásico contra Orlando City y el partido contra LA Galaxy, ambos por la MLS. Antes de este encuentro, Inter Miami había logrado victorias en la fase inicial contra Atlas (2-1) y Necaxa (2-2, 5-4 por penales), acumulando cinco puntos.

Ante la baja del capitán, Luis Suárez se erigió como la figura excluyente del encuentro, "vistiéndose de Messi". El delantero uruguayo puso fin a una racha de nueve partidos sin convertir en el momento más oportuno. Su actuación fue determinante:

Asistió a Rodrigo De Paul para el 1-1, en el cierre del primer tiempo, un gol que resultó fundamental para cambiar el rumbo del partido. De Paul, quien fue titular y jugó en posición de enganche, estuvo impreciso en la primera mitad, pero su gol fue clave.

Marcó el 2-1 de penal con una "suma sutileza", un tanto que cortó su sequía goleadora. Previamente, se le había anulado un gol por fuera de juego vía VAR.

Habilitó a Tadeo Allende para el 3-1 definitivo, sellando la clasificación de "Las Garzas".

Además, dejó nuevamente mano a mano a Allende en una jugada que pudo haber significado el 4-1.

Suárez, quien había estado algo impreciso hasta el gol de De Paul, fue creciendo en su rendimiento hasta brindar una verdadera exhibición, recibiendo una ovación al dejar la cancha minutos antes del final.

El encuentro no fue sencillo para Inter Miami. Aunque manejaron la pelota en gran parte del primer tiempo, les faltó sorpresa para romper la defensiva de Pumas. La situación se complicó a los 34 minutos, cuando Jorge Ruvalcaba abrió el marcador para el equipo mexicano, asistido por Pedro Vite. Sin embargo, el gol de De Paul a los 44 minutos, el primero del mediocampista campeón del mundo con la camiseta rosa, cambió radicalmente el partido. Inter Miami salió lanzado al segundo tiempo en busca de la clasificación, que finalmente logró gracias a la inspiración de Suárez.

Con esta victoria, Messi puede "descansar tranquilo" sabiendo que el Inter Miami cuenta con la capacidad goleadora y asistidora de Suárez, asegurando su lugar en los cuartos de final de la Leagues Cup.