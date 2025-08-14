Independiente tuvo un complicado traspié copero este miércoles 14 de agosto de 2025, al caer 1-0 frente a Universidad de Chile en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El encuentro, disputado en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago, dejó al equipo de Julio Vaccari con la obligación de dar vuelta la serie en el encuentro de vuelta, que se jugará el próximo miércoles en Avellaneda.

Pese a haber tenido momentos favorables en el juego, el "Rojo" no logró capitalizar sus oportunidades. El único gol del partido llegó a los 35 minutos del primer tiempo, cortesía de Lucas Assadi para la U de Chile, quien batió al arquero Rey con un disparo ajustado. La situación se complicó aún más para Independiente en el complemento, cuando Matías Abaldo fue expulsado a los 27 minutos por doble amonestación tras una fuerte falta sobre Ramírez, dejando a su equipo con diez hombres en cancha.

El partido también estuvo marcado por una modificación forzada en la defensa de Independiente: a los 22 minutos del segundo tiempo, Nicolás Freire debió abandonar el campo por lesión, siendo reemplazado por Sebastián Valdez. Valdez expresó su satisfacción por volver a sumar minutos y ayudar al equipo, señalando que el "Rojo" estuvo bien en el segundo tiempo hasta la expulsión de Abaldo.

La derrota agudiza la preocupación en el seno de Independiente, que acumula seis encuentros sin victorias. El técnico Julio Vaccari no ocultó su inquietud: "La falta de triunfos, la pucha... ¿Cómo no me va a preocupar?", afirmó, aunque consideró que el empate hubiera sido lo justo por lo parejo del encuentro. Sin embargo, destacó la necesidad de que el equipo "patee al arco" más de acuerdo a lo que produce.

A pesar del resultado adverso, la confianza no se pierde en el plantel. Jugadores como Kevin Lomónaco y Loyola se mostraron optimistas de cara a la revancha. Loyola, en particular, afirmó que el equipo lo dará vuelta en casa: "Nos quedan 90 minutos, en casa nos hacemos fuertes, estoy convencido de que lo vamos a dar vuelta. Es un gol nomás.".

Independiente llegó a esta instancia tras haber clasificado con autoridad en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, ganando el Grupo A con 12 puntos, cuatro más que Guaraní, y accediendo directamente a los octavos de final. Por su parte, Universidad de Chile, que viene de golear 4-1 en su liga local, arribó a esta fase luego de quedar tercera en su grupo de la Copa Libertadores y superar un playoff ante Guaraní con un global de 6-2.

El desafío para Independiente es ahora revertir la historia en su estadio, buscando un triunfo que le permita no solo avanzar en la Copa Sudamericana, sino también recuperar la confianza y el rendimiento que lo caracterizaron en la primera mitad del año.