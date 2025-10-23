Lanús no pudo aguantarlo en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos y empató 2-2 ante la U de Chile por la ida de la Copa Sudamericana.

El equipo de Mauricio Pellegrino impuso su juego desde el arranque y golpeó en los momentos clave ante la Universidad de Chile, en el duelo de ida de las semifinales del certamen continental.

A los 25 minutos llega el primer golpe: Rodrigo Castillo robó en la mitad de la cancha, probó desde lejos y puso el 1-0 del Granate.

Cuatro minutos después, el delantero volvió a aparecer con una definición precisa para el 2-0 y dejó a Lanús soñando con la gran final.

A los 62 minutos de juego, una mala respuesta del ex Belgrano, Nahuel Losada, permitió que Lucas Di Yorio marque el descuento para los chilenos.

A los 95 minutos, una falta de Izquierdoz terminó en penal y Charles Aránguiz cambió por gol ante Nahuel Losada.

La revancha se jugará el próximo jueves a las 19 en La Fortaleza, donde el conjunto bonaerense buscará cerrar la serie y meterse nuevamente entre los mejores del continente.