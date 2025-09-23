Sudamericana: Lanús pierde con Fluminense en Brasil por la vuelta de los cuartos

Lanús cae ante Fluminense en Río de Janeiro. El equipo del sur de Buenos Aires llega con la ilusión de volver a meterse entre los cuatro mejores de la Copa Sudamericana.

El equipo de Mauricio Pellegrino está 1-1 en el global tras el resultado obtenido en la ida en La Fortaleza, pero sabe que el desafío en el Maracaná es mucho más exigente.

El “Granate” buscará repetir la campaña del año pasado, cuando también alcanzó las semifinales, aunque esta vez deberá hacerlo con varias bajas sensibles: Ronaldo Dejesús, Felipe Peña Biafore y Raúl Loaiza quedaron descartados por lesión.

Del otro lado, Fluminense intentará apoyarse en el aliento de su gente para revertir la serie y seguir en carrera hacia un título que todavía le es esquivo. El “Flu”, que fue finalista en 2009 pero nunca pudo levantar la Sudamericana, atraviesa un andar irregular: apenas dos triunfos en sus últimos siete partidos, más allá del 1-0 del fin de semana pasado frente a Vitória por el Brasileirao.

La historia se definirá desde las 21.30 en el mítico Maracaná, con arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela y la asistencia en el VAR de Ángel Arteaga. El ganador se medirá en semifinales con el vencedor de la llave entre Universidad de Chile y Alianza Lima.

Probables formaciones, árbitro y dónde ver el encuentro

Fluminense: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Renato Portaluppi.

Lanús: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Mauricio Pellegrino.