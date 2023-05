Será por la undécima fecha del certamen y la franquicia cordobesa anuncia un cambio en su 15 titular respecto a la formación que venció a Selknam en la fecha anterior: Gregorio Hernández por Franco Molina.

El capitán sufrió la rotura del tendón de Aquiles y será baja para lo que queda del torneo. Una baja muy sensible, por cierto. El nuevo capitán es el octavo Ignacio Gandini.

Titulares:

Tomás Bartolini, Boris Wenger, Octavio Filippa, Lautaro Simes, Bulgarelli Gregorio, Hernández Aitor, Bildosola Efraín, Elías Ignacio, José Gandini (c), Agustín Moyano, Julián Hernández, Ernesto Giúdice, Blanquier Leonardo, Gea Salim, Agustín Segura, Lautaro Cipriani, Mateo Soler.

Reservas:

Román Pretz / Octavio Barbatti / Ramiro Valdes Iribarren / Federico Albrisi / Valentín Cabral / Juan Cruz Strada / Juan Bautista Baronio / Faustino Sánchez Valarolo.

PRÓXIMA FECHA Nº11

Dogos XV vs Pampas (5/5) Selknam vs Cobras Brasil XV (6/5) American Raptors vs Yacaré XV (7/5) Libre: Peñarol Rugby

POSICIONES – SRA

1. Peñarol Rugby 40 pts

2. Dogos XV 35

3. Pampas 27

4. Yacaré XV 19

5. Selknam 13

6. Cobras Brasil XV 11

7. American Raptors 7

Créditos: SLAR/Gaspafotos