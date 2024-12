Super Rugby Americas: el eterno Gastón Revol jugará en Dogos XV

Las leyendas trascienden el tiempo. Aunque dejan de jugar, su legado permanece. Gastón Revol marcó una era en Pumas 7s, liderando al equipo durante 15 años. Su despedida del seleccionado llegó tras París 2024, pero su retiro del rugby quedó para otro momento. De regreso en La Tablada, su casa, jugó (y ganó) el Torneo del Interior B. Ahora, con 38 años, procura extender su legado en la cancha como una de las figuras de Dogos XV en la inminente temporada del Super Rugby Americas (SRA).

En la víspera de la Navidad los tres equipos argentinos del único certamen profesional del continente anunciaron sus planteles. Dogos XV (Córdoba), Pampas (Buenos Aires) y Tarucas, la nueva franquicia, de Tucumán, revelaron quiénes serán sus representantes. Se trata de 103 jugadores en total, mayoritariamente menores de 23 años a los que la UAR apunta para desarrollar y conformar la base del rugby del alto rendimiento nacional. Detrás de los que actúan en los clubes de elite de Europa, de ellos se nutre Felipe Contepomi para conformar el equipo de los Pumas. Este año, sin ir más lejos, debutaron en el seleccionado mayor cinco jugadores del SRA (Franco Molina, Joaquín Moro, Efraín Elías, Pedro Delgado y Justo Piccardo), y otros cuatro integraron el plantel sin llegar a actuar (Mateo Soler, Matías Medrano, Santiago Pernas y Luciano Asevedo).

No es el caso de Revol, que llega con otras aspiraciones. Después de tres intervenciones en Juegos Olímpicos, tres en mundiales de seven y 107 etapas del Circuito Mundial, todavía tiene hilo como para seguir disfrutando del rugby y contribuir con su experiencia a un equipo joven y batallador. “Volver al rugby de 15 en Dogos, en un nivel como el del Super Rugby Americas, me parece un tremendo desafío”. “Por otro lado, creo que con mi experiencia en el seven tengo algo para aportar a los chicos y ayudarlos en su desarrollo como jugadores y como personas. Ojalá genere un impacto positivo”.

En la nómina, Revol aparece como fullback, pero aclaró que puede jugar en otras posiciones; lo ha hecho como apertura, como medio-scrum y como wing. Tras su participación en París 2024 por Pumas 7s, Revol participó en las tres etapas del Super Sevens de Francia, en el equipo de Mónaco (ganó la tercera). De inmediato, volvió a la Argentina para jugar en su club, La Tablada, y el 7 de septiembre hizo su regreso al rugby de 15 en la intermedia B ante Palermo Bajo, siete años después de su último partido en el club. La campaña terminó con la conquista del Torneo del Interior B frente a Estudiantes, de Paraná, en un partido en el que protagonizó los últimos 15 minutos.

“La adaptación al rugby de 15 me llevó un poco más de tiempo que el que esperaba, porque al principio jugaba pocos minutos y no hay otra forma de adaptarse que jugar”, contó Revol. “Para los últimos partidos ya estaba más adaptado, así que confío en empezar la pretemporada en Dogos en buenas condiciones”.

Una base de 103 jugadores

Amén de lo que llegue a aportar en la cancha, Revol tendrá un rol fundamental como guía de un plantel muy joven, que tiene muchos jugadores de gran proyección y que, así y todo, en su segundo año llegó a lo más alto, al vencer en la final a Pampas. Por tercer año seguido, Dogos será conducido por el ex tercera línea de Olivos y de Duendes Nicolás Galatro. Además del pilar derecho santiagueño Pedro Delgado, que debutó en los Pumas contra los Springboks en el último Rugby Championship, sobresalen Mateo Soler (estuvo en el seleccionado en la ventana de julio), el hooker Leonel Oviedo (hermano mayor de Joaquín), el ala Valentín Cabral y el medio-scrum Agustín Moyano. Hay cuatro integrantes de Pumitas versión 2024: Juan Greising Revol (hooker), Franco Rossetto (wing), Faustino Sánchez Valarolo y Tomás Bocco (centros).

Pampas seguirá bajo la conducción de Juan Manuel Leguizamón, que en su primer año como entrenador le cambió la cara al equipo porteño-bonaerense. Tendrá en el plantel 13 jugadores nuevos, entre ellos, varios que se destacaron en el Top 14: Baustista Bosch y Miguel Prince, de Newman; Francisco Lusarreta, de Belgrano, y Francisco González Capdevila, del SIC). También, el ex rugbier de Pumas 7s Alfonso Latorre y tres recientes Pumitas, los terceras líneas Juan Pedro Bernasconi y Juan Penoucos y el potente pilar derecho Santiago Rapetti. Su destino, no obstante, dependerá de los jugadores más experimentados, como Justo Piccardo, Santiago Pernas, Joaquín Moro, Manuel Bernstein e Ignacio Inchauspe.

La novedad para esta temporada es la incorporación de Tarucas, la franquicia tucumana. Reemplazará a American Raptors, de Estados Unidos, por lo que el certamen seguirá estando conformado por siete equipos. Hará de local en Tucumán Lawn Tennis y su entrenador será Álvaro Galindo, el ex Puma que guio a Pumitas en los últimos dos mundiales juveniles (fueron quintos en 2024, incluidas dos victorias sobre el local, Sudáfrica, y una ante Australia).

El conjunto del norte resulta una combinación de jugadores jóvenes de Tucumán y Mendoza, como Luciano Asevedo, el hooker Juan Manuel Vivas, el tercera línea Agustín Sarelli y el aguerrido centro Tomás Medina, y la base de Tucumán Lawn Tennis, el mejor equipo de la Argentina este año, campeón del Regional del NOA, del Torneo del Interior y del Nacional de Clubes. Lamentablemente, luego de que se especulara con su incorporación tras tan memorable temporada, no estará su capitán, Nicolás Sánchez. El único jugador que tiene experiencia en los Pumas será el salteño Diego Fortuny, ex integrante de Jaguares que jugó un test en 2018 (8 minutos frente a los Springboks en Durban). Además del hooker, que actuó en American Raptors, en Tarucas estarán varios intérpretes de participación previa en el certamen, como Nicolás Roger (Peñarol y Selknam), Juan Manuel Molinuevo y Julián Martín (Yacaré XV), Simón Benítez Cruz (Pampas), Francisco Moreno (Cobras Brasil XV) y Facundo Cardozo, Facundo García Hamilton y Tomás Bartolini (Dogos XV).

El campeonato se completa con las franquicias Peñarol (Uruguay), Selknam (Chile), Yacaré XV (Paraguay) y Cobras Brasil XV. La etapa regular comenzará el viernes 14 de febrero y finalizará el 31 de mayo. Entre el 6 y el 7 de junio los cuatro primeros protagonizarán las semifinales y el viernes 13 se realizará la final. Ciento tres jugadores repartidos en las tres franquicias argentinas pelearán por llegar a lo más alto.

Los planteles de los equipos argentinos

Dogos XV (Córdoba)

Santiago Pulella (Jockey Córdoba)

Nicolás Revol Pitt (La Tablada)

Juan Ignacio Greising Revol (La Tablada)

Boris Wenger (Jockey Villa María)

Octavio Filippa (Jockey Córdoba)

Leonel Oviedo (Córdoba Athletic)

Conrado Iglesias (Universitario de Córdoba)

Pedro Delgado (Old Lions)

Octavo Barbatti (Jockey Córdoba)

Lautaro Simes (Jockey Córdoba)

Lorenzo Colidio (CRAR / Duendes)

Federico Albrisi (Tala)

Lautaro González (Palermo Bajo)

Ignacio Gandini (Duendes)

Felipe Villagran (Estudiantes de Paraná)

Aitor Bildosola (Los Tordos)

Genaro Fissore (Córdoba Athletic)

Valentín Cabral (Córdoba Athletic)

Juan Cruz Caballero (La Tablada)

Agustín Moyano (Córdoba Athletic)

Juan Lovell (Jockey Rosario)

Julián Hernández (Marista)

Juan Bautista Baronio (Jockey Rosario)

Faustino Sánchez Valarolo (Palermo Bajo)

Leonardo Gea Salim (Universitario, de Salta / Jockey Córdoba)

Felipe Mallía (Jockey Córdoba)

Agustín Segura (Catamarca RC / Jockey Córdoba)

Tomás Bocco (Córdoba Athletic)

Ernesto Guidice (Mendoza Rugby)

Lautaro Cipriani (Tilcara)

Franco Rossetto (Estudiantes, de Paraná)

Mateo Soler (Tala)

Valentín Soler Filloy (Tala)

Mateo Sánchez (Córdoba Athletic)

Mateo Fauda (CRAI)

Gastón Revol (La Tablada)

Entrenador: Nicolás Galatro

Pampas XV (Buenos Aires)

Mateo Albanese (SIC)

Juan Pedro Bernasconi (La Plata)

Manuel Bernstein (CRAI)

Bautista Bosch (Newman)

Ignacio Bottazzini (SIC)

Franco Carrera (San Cirano)

Juan Pablo Castro (San Juan RC)

Javier Corvalán (Deportiva Francesa)

Nicolás D’Amorim (Hindú)

Francisco González Capdevila (SIC)

Ramiro Gurovich (Estudiantes, de Paraná)

Bruno Heit (Estudiantes, de Paraná)

Ignacio Inchauspe (Olivos)

Alfonso Latorre (Buenos Aires Cricket & Rugby)

Federico Lavanini (Hindú)

Francisco Lusarreta (Belgrano Athletic)

Leo Mazzini (CASI)

Matías Medrano (Regatas Bella Vista)

Eliseo Morales (Universitario, de Salta)

Joaquín Moro (Belgrano Athletic)

Facundo Nigro (Delta)

Juan Penoucos (Belgrano Athletic)

Juan Cruz Pérez Rachel (Deportiva Francesa)

Santiago Pernas (Alumni)

Justo Piccardo (SIC)

Miguel Prince (Newman)

Francisco Quinn (Hurling)

Tomás Rapetti (Alumni)

Estanislao Renthel (Deportiva Francesa)

Jerónimo Solveyra (CUBA)

Marcelo Toledo (Regatas Bella Vista)

Jerónimo Ulloa (Newman)

Entrenador: Juan Manuel Leguizamón

Tarucas (Tucumán)

Julián Martín (Teqüé)

Facundo Cardozo (Teqüé)

Juan Manuel Molinuevo (Huirapuca)

Benjamín Garrido (Huirapuca)

Luciano Asevedo (Liceo RC)

Ignacio Cerrutti (Cardenales)

Juan Manuel Vivas (Los Tordos)

Tomás Bartolini (Marista)

Agustín Sarelli (Marista)

Diego Fortuny (Universitario, de Salta)

Rodrigo Navarro (Tucumán Lawn Tennis)

Miguel Mukdise (Tucumán Lawn Tennis)

Santiago Saleme (Tucumán Lawn Tennis)

José Gianotti (Tucumán Lawn Tennis)

Stefano Ferro (Tucumán Lawn Tennis)

Agustín Iglesias (Tucumán Lawn Tennis)

Santiago Romano (Natación y Gimnasia)

Mariano García (Natación y Gimnasia)

Mariano Perondi (Natación y Gimnasia)

Lautaro Fanlo (Lince)

Francisco Moreno (Universitario, de Tucumán)

Thiago Sbrocco (Universitario, de Tucumán)

Tomás Vanni (Universitario, de Tucumán)

Bruno Gómez (Los Tarcos)

Genaro Laborde (Los Tarcos)

Facundo García Hamilton (Tucumán Rugby)

Bautista Estofán (Tucumán Rugby)

Nicolás Macome (Tucumán Rugby)

Joaquín Aguilar (Tucumán Rugby)

Santiago Aguilar (Tucumán Rugby)

Simón Benítez Cruz (CUBA)

Estanislao Pregot (Jockey Club de Salta)

Baltazar García (Jockey Club de Salta)

Nicolás Roger (Santiago Lawn Tennis / La Tablada)

Tomás Medina (Cardenales)

LA NACION