Superclásico cordobés: Belgrano y Talleres empataron en Alberdi

Belgrano y Talleres igualaron 1-1 este domingo en un encuentro correspondiente a la undécima fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol, llevado a cabo en el estadio Julio César Villagra.

El delantero brasileño Rick había adelantado a la “T”, a los 19 minutos del primer tiempo, mientras que Franco Jara convirtió el tanto del empate desde el punto penal a los 21 minutos del complemento.

Por su parte, Gabriel Compagnucci se fue expulsado en el “Pirata” a los 50 minutos de la segunda parte.

Con este resultado, los dirigidos por Alexander Medina, que acumulan siete partidos en el campeonato local sin sumar de a tres, quedaron en la décima posición de la Zona B con 9 puntos, donde consiguieron una victoria, seis empates y cuatro derrotas.

Ahora, Talleres tendrá su debut en la Copa Libertadores 2025 este miércoles ante San Pablo de Brasil desde las 21:30 previo al enfrentamiento ante Gimnasia y Esgrima de La Plata del próximo sábado por la duodécima jornada de la Copa de la Liga.

Por su parte, Belgrano se colocó en la undécima plaza de la Zona A con 11 unidades y deberán hacer lo propio ante Estudiantes, el viernes 4 de abril en el estadio Jorge Luis Hirschi a partir de las 19:00.

En el desarrollo de la primera mitad, la “T” impuso sus condiciones y fueron justos merecedores de llevarse la ventaja parcial al descanso con el golazo de Rick, quien se sacó dos rivales de encima y desde el borde del área sacó un zurdazo al primer palo para vencer al arquero paraguayo Juan Espinola y abrir el marcador.

No obstante, en la segunda parte, los comandados por Ricardo Zielinski saltaron al terreno de juego con mayor convicción y generaron numerosas oportunidades de gol para igualar el cotejo, que llegó finalmente en los pies de Jara desde los doce pasos.

A los 17 minutos, Nicolás “Uvita” Fernández recibió la pelota y eludió al guardameta Guido Herrera, quien impactó al futbolista “Pirata” con mucha vehemencia dentro del área y cometió penal. Esta acción derivó en el enérgico reclamo de todo el plantel de Belgrano, quienes exigían la expulsión del guardavallas de 33 años por doble amarilla.

Sin embargo, el encargado de impartir justicia, Sebastián Zunino, decidió no mostrarle la tarjeta roja y desató el enojo en todo el estadio.

Por último, sobre el cierre del partido, el que sí se fue expulsado fue Compagnucci tras una insólita acción en la que el centrocampista sujetó del cabello a Matías Galarza para quedarse con la pelota y lo arrojó al suelo.

SÍNTESIS

Belgrano (1): 25. Juan Espinola; 4. Elías López, 37. Mariano Troilo, 6. Fausto Grillo, 33. Tobías Ostchega; 12. Ulises Sánchez, 5. Santiago Longo, 11. Francisco González Metili, 10. Lucas Zelarayán; 9. Lucas Passerini, 29. Franco Jara.

Suplentes: 23. Manuel Vicentini, 24. Agustín Dattola, 13. Nicolás Meriano, 65. Alvaro Ocampo, 19. Facundo Quignón, 32. Juan Mavilla, 51. Ramiro Hernándes, 34. Gerónimo Heredia, 15. Lucas Menossi, 22. Nicolás Fernández, 8. Gabriel Compagnucci, 7. Bryan Reyna. DT: Ricardo Zielinski.

Talleres (1): 22. Guido Herrera; 29. Gastón Benavídez, 28. Juan Portillo, 6. Juan Rodríguez, 15. Blas Riveros; 27. Juan Camilo Portilla, 30. Ulises Ortegoza; 77. Rick Lima Morais, 10. Rubén Botta, 8. Matías Galarza Fonda; 7. Nahuel Bustos.

Suplentes: 1. Javier Burrai, 44. Santiago Fernández, 42. Matías Ruíz, 20. Augusto Schott, 17. Joaquín Mosqueira, 38. Gustavo Albarracín, 26. Marcos Portillo, 33. Emanuel Reynoso, 11. Valentín Depietri, 34. Sebastián Palacios, 25. Cristian Tarragona, 9. Federico Girotti. DT: Alexander Medina.

Goles: 19’ PT Rick Lima Morais (T), 21’ ST Franco Jara (B).

Cambios en Belgrano: ET Nicolás Fernández por Francisco González Metili, ET Lucas Menossi por Ulises Sánchez, ET Gabriel Compagnucci por Tobías Ostchega, 35’ ST Bryan Reyna por Lucas Passerini.

Cambios en Talleres: 15’ ST Valentín Depietri por Rubén Botta, 15’ Federico Girotti por Nahuel Bustos, ST 29’ ST Emanuel Reynoso por Ulises Ortegoza, 39’ ST Sebastián Palacios por Rick Lima Morais, 39’ ST Santiago Fernández por Juan Rodríguez.

Amonestados: 4’ PT Juan Camilo Portilla (T), 14’ PT Fausto Grillo (B), 28’ PT Tobías Ostchega (B), 50’ PT Nahuel Bustos (T), 6’ ST Rubén Botta (T), 10’ ST Lucas Passerini (B), 10’ ST Ulises Ortegoza (T), 13’ ST Guido Herrera (T), 47’ ST Lucas Menossi (B).



Expulsados: 50’ ST Gabriel Compagnucci (B).

Árbitro: Sebastián Zunino