Suspensión del Fútbol Argentino por el Fallecimiento del Papa Francisco

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tomó la decisión de suspender todos los partidos programados para este lunes 21 de abril en todas las categorías del fútbol argentino debido al fallecimiento del Papa Francisco. Esta medida afectó a nueve encuentros que debían disputarse en la jornada, abarcando el Torneo Apertura, la Primera Nacional, la Primera B Metropolitana y la Primera C.

Específicamente, los partidos postergados y reprogramados para el martes siguiente, a la misma hora originalmente pautada, son los siguientes:

15.30: Sacachispas vs. Acasusso (B Metro)

15.30: Centro Español vs. Luján (C)

15.30: Sportivo Barracas vs. Victoriano Arenas (C)

15.30: Central Ballester vs. Deportivo Paraguayo (C)

17.10: Defensores de Belgrano vs. Temperley (PN)

19.00: Tigre vs. Belgrano (LPF)

21.10: Ferro vs. Atlanta (PN)

21.15: Argentinos Juniors vs. Barracas Central (LPF)

21.15: Independiente Rivadavia vs. Aldosivi (LPF)

Es importante recordar que otro encuentro del Torneo Apertura ya había sido suspendido durante el fin de semana: el partido entre Atlético Tucumán e Independiente. La razón de esta suspensión previa fue una fuerte tormenta que azotó el Monumental José Fierro justo en el momento programado para el encuentro.

En cuanto a la reprogramación del Atlético Tucumán vs. Independiente, aún no se ha definido una fecha concreta debido a las ajustadas agendas de ambos clubes. Independiente manifestó su interés en disputar el partido el miércoles 30 de abril, ya que no tiene compromisos por la Copa Sudamericana en esa semana. Sin embargo, Atlético Tucumán tiene programado su partido contra Godoy Cruz en Mendoza para el lunes 28, lo que genera inconvenientes logísticos por los viajes y los descansos necesarios. Además, se debe tener en cuenta que el fin de semana del 10 y 11 de mayo darán inicio los octavos de final de un certamen, lo que complica aún más la búsqueda de una fecha disponible.

En resumen, la jornada del fútbol argentino del lunes 21 de abril se vio completamente alterada por el duelo nacional tras la muerte del Papa Francisco, lo que obligó a la reprogramación de numerosos encuentros. A esto se suma la suspensión previa del Atlético Tucumán vs. Independiente por condiciones climáticas, cuya nueva fecha de disputa aún está pendiente de confirmación debido a los compromisos de ambos equipos.