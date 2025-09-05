La escudería Alpine decidió darle rodaje a Paul Aron en la FP1 del Gran Premio de Italia.

El piloto de reserva se subió al A525 que habitualmente conduce Franco Colapinto, pero su paso por Monza no arrancó de la mejor manera. Perdió el control en una curva, trompeó y terminó afuera de pista.

La maniobra lo dejó último en la clasificación de la tanda.

Al mediodía será el turno del argentino, que volverá a ocupar su butaca para la segunda práctica. Colapinto guarda un recuerdo especial en este trazado: en Monza debutó el año pasado en la Fórmula 1 con Williams. Ahora afronta su primer fin de semana completo con Alpine en suelo italiano.

En paralelo, Ferrari mostró los dientes en casa. Lewis Hamilton lideró con un tiempo de 1:20.117, seguido por Charles Leclerc a solo 0.169. Los dos monoplazas locales mostraron el poderío ante su gente marcando un gran rendimiento.

El tercer lugar fue para Carlos Sainz de Williams, a medio segundo. Verstappen quedó cuarto y la diferencia volvió a evidenciar que el dominio de Red Bull ya no es absoluto.

Del lado de Alpine, la jornada cerró complicada: Pierre Gasly apenas pudo ser 18°, mientras Aron cayó al 20° y último lugar. Un arranque cuesta arriba que ahora dependerá de lo que pueda aportar Colapinto en la segunda tanda.