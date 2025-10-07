Susto en Atenas: un jugador se desmayó y tuvo que ser trasladado al hospital

Momentos de tensión se vivieron en el Grilon Arena de Chivilcoy, antes del inicio del encuentro entre el Griego y Racing por la Liga Nacional de Básquet.

Germán Misetich, juvenil de Atenas, se desplomó y repentinamente durante la entrada en calor y el partido debió ser demorado.

Según confirmaron, el joven fue asistido inmediatamente por los médicos de ambos equipos para estabilizarlo. Minutos después, lo llevaron en ambulancia al Hospital Municipal donde ingresó en terapia para su observación.

El primer diagnóstico detalló que sufrió convulsiones, un cuadro que no había presentado nunca el jugador. “Se cayó, se descompensó y sufrió convulsiones. Reaccionó bien”, le comentaron fuentes médica a La Voz.

Tras confirmarse que Misetich se encontraba fuera de peligro, y con el consentimiento de ambos capitanes, el partido pudo disputarse con normalidad.

Atenas terminó ganando 83 a 80, con Nicolás Zurschmitten como figura y goleador del equipo con 18 puntos.

El jugador permanecerá internado mientras se le realizan estudios complementarios, entre ellos una tomografía, para determinar el origen del episodio.