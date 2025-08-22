Susto en Rosario Central: un jugador sufrió un fuerte accidente camino a la práctica

El futbolista de Rosario Central, Kevin Gutiérrez, sufrió un fuerte accidente automovilístico en la mañana de este viernes con su Peugeot 208, cuando se dirigía al predio de Arroyo Seco para participar de la práctica.

Según informaron desde el club, el jugador fue trasladado al Sanatorio Mapací para realizarle estudios, aunque se encuentra fuera de peligro.

En el lugar del choque, ocurrido sobre la Autopista Rosario–Buenos Aires, algunos de sus compañeros lo asistieron hasta la llegada de personal médico.

Diversos medios rosarinos confirmaron que Gutiérrez habría sufrido un traumatismo de cráneo y golpes en un brazo. Todavía no se difundió un parte médico definitivo.

Entre los jugadores del plantel que asistieron a Gutiérrez se encontraban Ignacio Malcorra, Ángel Di María, Juan Elordi, Carlos Quintana, Axel Werner y Emanuel Coronel, que en esos momentos también estaban yendo rumbo al predio en Arroyo Seco.

Central continuará esta tarde con los entrenamientos, de cara al próximo encuentro. El Canalla se medirá este sábado, nada más y nada menos, que ante su clásico rival Newell's, en el clásico rosarino.