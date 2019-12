El TD Garden vibró como pocas veces en los últimos años. El estremecimiento que se vivió en el estadio cubierto de los Celtics no se debió a un triunfo histórico, ni al 18° título en la NBA de Boston, ni a ningún logro deportivo remarcable.

El motivo de una noche inolvidable fue nada más y nada menos que el debut de Tacko Fall.

🌮 @tackofall99 gets the @tdgarden crowd on their feet in his home debut! #Celtics pic.twitter.com/zO83l32RPx