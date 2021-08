Talleres: Alexander "Cacique" Medina sigue en silencio y espera por Fassi

Más allá del resultado de los partidos, el DT de Talleres no dialoga con la prensa como hasta hace unos partidos atrás lo hacía. Después de ganarle al Tatengue el Cacique Medina volvió a faltar a la conferencia.

El buen momento de su equipo no lo hace cambiar de pensamiento: hasta que no tenga la reunión con Andrés Fassi respecto a su continuidad en el club, por el tema de los refuerzos y los jugadores que no iba a vender la Institución.

La última vez del entrenador frente a los micrófonos fue después de igualar con Boca, hace 22 días. Es mucho tiempo, pero da toda la impresión que no habla para que nadie le pregunte sobre como es su relación con Fassi, debido a la falta de palabra del presidente con relación a lo antes expresado.

El presidente Albiazul llegará a Córdoba en los próximos días y tendrá un cara a cara con el DT. Ahí se planteará si cumple su contrato, que lo vincula al club hasta diciembre.