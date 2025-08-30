Talleres, Belgrano e Instituto con agenda definida en el Clausura

La AFA oficializó el cronograma de las próximas jornadas en medio de un contexto clave para los equipos cordobeses.

Talleres llega a esta parte del torneo con complicaciones en la tabla anual y la necesidad de sumar para escapar de los últimos puestos de descenso. Instituto, con pocos puntos en el Clausura, busca levantar cabeza después de una racha negativa. En tanto, Belgrano atraviesa un presente diferente: pelea en la Zona A con el objetivo de meterse entre los clasificados a los playoffs.

Belgrano afrontará primero el interzonal ante San Martín de San Juan el jueves 11 de septiembre a las 20 en Alberdi. Una semana más tarde recibirá a Newell’s el lunes 22 de septiembre a las 21, y cerrará este tramo de partidos visitando a Barracas Central el lunes 29 de septiembre a las 15:30 en el estadio Claudio Tapia.

Talleres, por su parte, jugará en Victoria ante Tigre el domingo 14 a las 20. Luego se enfrentará a Rosario Central en Arroyito el domingo 21 a las 19, y completará la seguidilla recibiendo a Sarmiento de Junín en el Kempes el sábado 27 de septiembre a las 21:15.

Instituto tendrá su presentación en Alta Córdoba el domingo 14 de septiembre a las 15 frente a Argentinos Juniors. Después viajará a Mendoza para medirse con Godoy Cruz el domingo 21 a las 21:15, y volverá a jugar en casa contra Lanús el domingo 28 a las 20:15.