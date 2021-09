Talleres anunció la salida de Exequiel Beltramone. El jugador de 19 años vestirá la casaca del Tlaxcala de México hasta junio de 2022 a préstamo sin cargo y con opción de compra.

El pase fue gracias a las gestiones del presidente Andrés Fassi con el que fuera parte del Grupo Pachuca.

"“La Comisión Directiva del Club informa que Exequiel Beltramone continuará jugando a préstamo sin cargo y con opción de compra hasta junio de 2022 en el Tlaxcala de México. Exequiel, oriundo de Frontera – Santa Fe, se formó en las divisiones inferiores del Club", expresó el comunicado.

Exequiel, oriundo de Frontera – Santa Fe, se formó en las divisiones inferiores del Club. En 2017 hizo su debut en Reserva, coronándose Bicampeón en los torneos 2016/17 y 2017/18.

Formó parte del plantel que disputó la Copa Libertadores de América Sub 20 y ha integrado las Selecciones de Argentina Sub 19 y Sub 20 en varias oportunidades.

En la temporada 2019-2020 jugó a préstamo en Mitre de Santiago del Estero y en Racing de Córdoba.