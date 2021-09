Tiene todo para ser una novela, con muchos capitulos: el conflicto entre Talleres y la Liga Cordobesa no para.

El club salió a comunicar el "fallo de la justicia" a su favor, que le permite a 13 jugadores de las infantiles poder ser inscriptos para competir, y que fue archivada la denuncia por la falta de pago del porcentaje de transferencia.

La Liga respondió con otro, aseverando que el Albiazul "no comunicaba la verdad", ya que no fue un fallo, sino un amparo al cual se dio lugar y que la sanción es porque no quizo pagar el 2% por transferencia, establecida por reglamento.

Es por eso que el club que dirige Andrés Fassi volvió a arremeter y en otro comunicado expresó: "

"La LCF confirmó la suspensión de la afiliación del Club en una Asamblea Extraordinaria que se convocó incumpliendo la normativa vigente en cuanto a su propio Estatuto; el régimen de publicación en el Boletín Oficial y la Resolución 25/2020 de Inspección de Personas Jurídicas; y que además resulta contraria a la Ley Provincial 10.740.

Las sanciones significan un nuevo acto de arbitrariedad y discriminación que entendemos afecta el aporte, que con mucho esfuerzo, hacemos por un fútbol moderno, equitativo, transparente y federal.

Aún en ese contexto, destacamos especialmente la posición de las autoridades de los clubes Peñarol, Belgrano y Barrio Parque, quienes con su abstención, dieron testimonio real de vocación de diálogo para fortalecer las coincidencias en favor de las instituciones del fútbol cordobés.

Frente a expresiones de autoridades de la Liga en el marco de esta irregular Asamblea, indicamos que:

- En estos siete años, se han pagado a la LCF más de veinticuatro millones de pesos.

- Los pagos de Talleres a la Liga Cordobesa incluyen los siguientes conceptos:

. Escuelas de Fútbol

. Revisaciones médicas

. Inscripciones a torneos

. Pases de jugadores amateur

. Inscripciones de técnicos y jugadores

. Alquileres

. Aporte por entradas, boleteros, policía, seguros y árbitros en partidos de la liga cordobesa

. Aporte por seguros, entradas y socios de Talleres en partidos AFA

. Transferencias

- Esta gestión pagó también casi trescientos mil pesos (no dólares como informó la LCF en uno de sus últimos comunicados), que estaban pendientes del período de la quiebra.

- Del análisis de balance de la propia Liga, que hiciéramos en el pasado mes de diciembre, se expone claramente que los recursos que genera el fútbol profesional, no llegan a los clubes de barrio que llevan adelante la actividad amateur.

Frente a esta situación, la Comisión Directiva expresa que:

- Consolidaremos la recuperación y transformación del Club para posicionar a Córdoba como referencia de un modelo de gestión inclusivo, innovador y equitativo, del cual habla el país.

- Seguiremos trabajando en defensa de los derechos y libertades de jugadores y jugadoras.

- Continuaremos promoviendo las condiciones para la mejor competitividad de todos nuestros equipos.

Así cumplimos con el mandato de miles de socios de Talleres, de asumir el compromiso de administrar con responsabilidad el patrimonio del Club.".