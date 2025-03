Desde Talleres informaron que:

"La circular de FIFA recibida por el Club, está vinculada al aporte a un fondo administrado por FIFA en relación a los derechos de formación de jugadores.

La reglamentación establece que los clubes paguen dicho arancel a FIFA y luego FIFA distribuye entre los clubes ese mecanismo de solidaridad:

Regulations on the Status and Transfer of Players (RSTP) and Clearing House Regulations (FCHR).

Por disposiciones de los bancos argentinos el pago de dicho arancel no puede ser autorizado cuando el club destinatario es de nuestro país.

Esta situación que afecta a varios clubes, más allá de la voluntad de pago, ha impedido hasta el momento abonar este arancel.

Junto a autoridades de FIFA están avanzadas las gestiones para resolver la situación en los próximos días".