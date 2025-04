A partir de las 16:30 horas comenzará el trabajo de 85 agentes de la Policía Municipal de Tránsito distribuidos en diferentes zonas junto a 17 móviles y 5 grúas para el patrullaje y control.

Además, el operativo de tránsito se desplegará en las zonas habituales que comprenden la rotonda de la Mujer Urbana, distribuidor Norte y Sur, Av. Carlos Gauss y en la Av. del Piamonte con el objetivo de ordenar la circulación de quienes vayan asistir al encuentro, direccionándolos hacia los espacios de estacionamiento designados.

Una vez concluido el evento, se habilitará la circulación en contramano en sectores de las colectoras de Cárcano, Av. del Piamonte y un tramo de Av. Gauss. con el objetivo de agilizar la evacuación y minimizar el impacto del flujo vehicular, evitando inconvenientes para los vecinos de la zona no asistentes al partido.

La Guardia Urbana Municipal (GUM), estará presente con 4 móviles, en donde 8 agentes realizarán un patrullaje preventivo en las inmediaciones del estadio.

Cabe destacar que la Av. de Circunvalación no será objeto de cortes, no obstante, se recomienda a quienes no asistan al partido evitar la zona del Estadio Mario Alberto Kempes entre las 19:30 y 21:15, horario de mayor afluencia del público asistente.

La Guardia Urbana Municipal (GUM), estará presente con 4 móviles, en donde 8 agentes realizarán un patrullaje preventivo en las inmediaciones del estadio.

Para facilitar el traslado de los simpatizantes de la hinchada albiazul, diez unidades del transporte entre TAMSAU, CONIFERAL y FAM partirán desde la Plaza Héroes de Malvinas hasta el Parque del Kempes sur desde las 15:30 horas.

El pago del boleto podrá realizarse a través de la tarjeta Red Bus o con tarjeta Cordobesa Débito.

En tanto que 45 agentes pertenecientes al Ente Fiscalización y Control, estarán controlando que dentro y fuera del Estadio estén expendiendo bebidas y comida solo los módulos habilitados para poder realizar la venta de los mismos, asegurando así la salubridad del lugar y de los productos.

Dentro y fuera del recinto deportivo, personal de Defensa Civil colaborará con la asistencia primaria junto a paramédicos en caso de accidente, ubicación de ambulancias y de puestos sanitarios, activar corredor sanitario con Policía de Tránsito, control de salidas de emergencia y evacuación del público en caso de ser necesario.