Talleres perdió con Boca y quedó eliminado de la Copa Argentina

A Boca se le valora el aplomo, el no dejarse caer, en haber insistido a lo largo de un partido parejo, cambiante, por momentos traicionero. Pero no hay méritos por los que golpearse el pecho. Boca no ha podido, en todo el ciclo de Diego Martínez, dejar de ser un equipo de momentos, de ráfagas, de circunstancias.

Es un síntoma fatal de su falta de evolución: una señal inequívoca que depende de sus individualidades más que de un funcionamiento colectivo que aparece y desaparece, que no logra instalarse, porque los buenos equipos son los que encuentran una forma y un estilo que le dan un piso alto y estable de rendimiento, y en tal caso los jugadores hacen la diferencia. En Boca es todo lo contrario.

.el partido pudo ser de cualquiera, aunque el equipo de Martínez terminó más entero, con una postura más activa, aunque en las situaciones de gol no hubo gran diferencia entre uno y otro. Boca, sí, hizo figura a Herrera, que le sacó un gol al Changuito y otro a Medina, pero no mucho más.

Los penales fueron una moneda al aire. Primero no erraba nadie, después lo pudo definir Pol, y después de Benavídez erraron cuatro seguidos, hasta que Brey tuvo el aplomo que le faltó a Herrera.

La polémica: Brian Aguirre puso el 1-0 para el Xeneize a los 15 minutos después de ganar una pelota que se fue completa de la cancha, por lo que debió haber finalizado la jugada. El juez de línea no cobró nada y, como no hay VAR, el gol fue convalidado.

SÍNTESIS

Boca Juniors (1) - 8

12.Leandro Brey; 24. Juan Barinaga, 2. Cristian Lema, 38. Aaron Anselmino, 23. Lautaro Blanco; 22. Kevin Zenon, 38. Cristian Medina, 8. Guillermo Fernández, 19. Agustin Martegani; 33. Brian Aguirre, 9. Milton Giménez.

Suplentes: 13. Javier Garcia, 5. Gary Medel, 4. Nicolas Figal, 40. Lautaro Di Lollo, 18. Frank Fabbra, 21. Ignacio Miramón, 30. Tomás Belmonte, 47. Jabes Saralegui, 20. Juan Ramírez, 11. Lucas Janson, 7. Exequiel Zeballos, 44. Ignacio Rodríguez. DT: Diego Martínez

Talleres (1) - 7

22.Guido Herrera, 29. Gastón Benavídez, 5. Kevin Mantilla, 3. Lucas Suárez, 28. Juan Carlos Portillo; 20. Franco Moyano, 30. Ulises Ortegoza; 8. Matías Galarza, 10. Rubén Botta, 34. Sebastián Palacios; 9. Federico Girotti.

Suplentes: 17. Lautaro Morales; 12. Laureano Martínez, 13. Alex Vigo, 35. Tomás Kummer, 38. Gustavo Albarracín, 7. Matías Galarza, 26. Marcos Portillo, 23. Matías Esquivel,14. Alejandro Martínez, 25. Cristian Tarragona, 18. Ramiro Ruíz Rodríguez, 11. Valentín Depietri. DT: Alexander Medina.

Goles:

16´PT Brian Aguirre (B), 20´PT Federico Girotti (T)

Definición por penales

Exequiel Zeballos (B) - Gol

Cristian Tarragona (T) - Gol

Milton Gimenez (B) – Gol

Ulises Ortegoza (T) – Gol

Kevin Zenon (B) – Gol

Alejandro Martínez (T) – Desviado

Cristian Lemma (B) – Gol

Juan Carlos Portillo (T) – Gol

Guillermo Fernández (B) – Desviado

Gastón Benavídez (T) – Gol

Lautaro Blanco (B) – Gol

Matías Galarza (T) – Gol

Jabes Saralegui (B) – Gol

Lucas Suárez (T) – Gol

Aaron Anselmino (B) – Desviado

Kevin Mantilla (T) – Desviado

Cristian Medina (B) – Desviado

Franco Moyano (T) – Desviado

Juan Barinaga (B) – Gol

Ramiro Ruíz Rodríguez (T) – Gol

Leandro Brey (B) – Gol

Guido Herrera (T) – Desviado

Cambios en Boca Juniors

ET Exequiel Zeballos por Brian Aguirre, 28´ST Jabes Saralegui por Agustín Martegani

Cambios en Talleres

14´ST Ramiro Ruíz Rodríguez por Matías Galarza y Alejandro Martínez por Sebastian Palacios, 31´ST Matías Galarza por Ruben Botta y Cristian Tarragona por Federico Girotti.

Amarillas:

17´PT Lucas Suárez (T), 31´PT Ruben Botta (T), 38´PT Cristian Lema (B), 15´ST Juan Barinaga (B), 43´ST Guillermo Fernández (B).



Árbitro: Andrés Merlos

Estadio Malvinas Argentinas