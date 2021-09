Talleres puntero, pero el Cacique mantiene el silencio

La última vez que el entrenador estuvo frente a los micrófonos fue el domingo 1° de agosto. Pasaron 37 días y la postura del uruguayo, aunque parezca ilógica, se mantiene firme.

El técnico todavía no responde afuera de la cancha. Aseguró que lo haría cuando tuviera una charla mano a mano con el presidente Andrés Fassi, lo que hasta el momento no ocurrió. Los resultados ayudaron a calmar su ánimo, pero no quiere salir del camino.