Talleres respira: el agónico empate de Platense que se gritó en barrio Jardín

Platense y San Martín de San Juan repartieron puntos en un duelo clave por la décima fecha del Torneo Clausura. En Vicente López, el local rescató un empate 2-2 con un tanto en el último suspiro y terminó dándole una mano a Talleres.

El partido tuvo emoción desde el arranque. A los tres minutos, Diego “Pulpo” González puso en ventaja al Santo sanjuanino. El Calamar reaccionó rápido y a los 12’ Ronaldo Martínez marcó el empate parcial.

En el complemento, Tomás Fernández volvió a poner arriba a la visita a los 67’. Sin embargo, en el minuto 95 apareció Maximiliano Rodríguez para poner el 2-2 definitivo.

Ese gol cambió todo en la tabla anual. San Martín alcanzó los 19 puntos y no pudo superar a Talleres, que se mantiene con 20 y además tiene un partido pendiente ante Sarmiento que se disputará este sábado desde las 21.15 en el Kempes. Si los cuyanos ganaban, la T habría caído otra vez en zona de descenso directo.

El empate también dejó expectante a Aldosivi, último con 18, que jugará mañana ante Argentinos en Mar del Plata con la chance de escapar del fondo.

En barrio Jardín el resultado se celebró como propio: Talleres sigue fuera de la zona roja y dependerá de sí mismo para sostener la categoría en las fechas que quedan.