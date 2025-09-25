Ante el inicio de la disputa de la décima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional, la Mesa de trabajo del Consejo de Seguridad Deportiva Provincial (Cosedepro) se reunió con el objetivo de planificar los operativos de seguridad para los dos eventos futbolísticos programados para el fin de semana en esta capital.

En este sentido, las acciones estuvieron dirigidas a los partidos entre Talleres con Sarmiento a realizarse en el estadio Mario Alberto Kempes, el sábado e Instituto y Lanús, a jugarse el domingo en Alta Córdoba.

TALLERES

Para el encuentro del sábado, entre el “matador” cordobés y el “verdinegro” sanjuanino, se estableció la apertura de los accesos a partir de las 21:15 con la posibilidad de ocupar todas las tribunas del estadio Kempes.

Con motivo de la realización de este juego, durante esa jornada, los parques aledaños al estadio dispondrán el siguiente horario:

Parque del Kempes: cierre a las 17 horas.

Parque Bustos: cierre a las 17 horas.

Parque del Chateau: cierre a las 17 horas.

Los estacionamientos oficiales habilitados serán: playas Norte y Sur; Parque del Kempes; playas de la Facultad de Turismo Montes Pacheco y del Centro de Convenciones.

El transporte público de pasajeros estará disponible a partir de las 18:30 horas con salidas desde la Plaza de la Intendencia/Héroes de Malvinas.

En ninguno de los dos eventos habrá ingreso de público visitante.

La delegación cordobesa se alojará en el Orfeo Suites Hotel de Rodríguez del Busto, mientras que los sanjuaninos pernoctarán en el Orfeo Suites Hotel de la localidad de Salsipuedes.

De las reuniones también formaron parte representantes de la Agencia Córdoba Deportes y de Turismo; de los clubes Instituto y Talleres; de la Policía, FPA, Bomberos, Municipalidad de Córdoba y de Tribuna Segura, entre otros organismos.

INSTITUTO

Para el partido entre la “gloria” y el “granate”, programado para el domingo 28, se dispuso que la apertura de los accesos al estadio Juan Domingo Perón será a partir de las 18:15 horas, mientras que el inicio del encuentro está previsto para las 20:15.

El acceso de la delegación local será por la puerta 4 y el de Lanús por el sector del vestuario visitante ubicado al lado de la puerta 6. El público en general lo hará por las entradas correspondientes a los sectores Popular Sur, Popular Norte, Preferencial, Platea Baja y Platea Alta Kempes.