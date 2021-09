El conjunto de Úbeda no genera juego, no cuenta con asociaciones, abusa de los pases sin profundidad, lateraliza, no conoce lo que es un cambio de ritmo y posee dos delanteros como Enzo Copetti y Javier Correa que, más allá de estar mal abastecidos, no concretan situaciones.

Para Talleres, esta visita al Cilindro es una prueba de fuego para saber realmente cuales son sus ambiciones y si las armas que posee le pueden servir para concretarlas. Media provincia está ilusionada con esta gran campaña y el sueño de un campeonato va tomando forma en la mente de sus hinchas.

En el historial jugaron en 41 ocasiones, con ventaja de Racing de 21 triunfos contra 15 y 13 empates. La “Academia” no pierde ante la “T” hace 20 años de local, fue el 9 de febrero de 2001, 1-0 con gol de Daniel Albornoz, por la primera fecha del Clausura con debut de Reinaldo Merlo como entrenador del equipo de Avellaneda.

Formaciones:

Racing Club:

Gabriel Arias; Juan Cáceres, Leonardo Sigali, Nery Domínguez y Eugenio Mena; Aníbal Moreno; Fabricio Domínguez, Lisandro López y Matías Rojas; Enzo Copetti y Darío Cvitanich. DT: Claudio Úbeda.

Talleres:

Guido Herrera; Julián Malatini, Nahuel Tenaglia, Rafael Pérez y Enzo Díaz; Juan Méndez, Rodrigo Villagra y Héctor Fértoli; Diego Valoyes, Carlos Auzqui y Mateo Retegui o Michael Santos. DT: Alexander “Cacique” Medina.

Árbitro: Patricio Loustau.

Cancha: Racing Club.

Horario de inicio: 18.

TV: TNT Sports.