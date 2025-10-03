El clásico cordobés vuelve a copar la escena este domingo desde las 16.45 en el estadio Mario Alberto Kempes. 

Talleres vs. Belgrano: ¿Quién manda en el historial del clásico?
@danielcaceresfoto

Talleres y Belgrano se verán las caras en una nueva edición del partido más importante de la provincia, con la expectativa de sumar un capítulo más a una historia centenaria.

¿Quién manda en el historial? Talleres vs Belgrano

El historial completo

Si se tienen en cuenta todos los enfrentamientos (incluyendo partidos oficiales y amistosos), Talleres y Belgrano llegan igualados:

  • Talleres ganó 133
  • Belgrano ganó 133
  • Empataron 138 
  • En total disputaron 405 partidos.

La última vez que Talleres se impuso en un clásico fue en un amistoso de 2023, cuando goleó 3-0 con tantos de Pizzini, Garro y Buffarini. En cambio, el último festejo del “Pirata” fue en otro amistoso de 2018, con un triunfo 2-1.

El historial oficial

Si el recorte se hace exclusivamente con los partidos oficiales (torneos de AFA y Liga Cordobesa), la estadística cambia. Allí, Belgrano lleva la ventaja:

  • Belgrano ganó 86
  • Talleres ganó 96
  • Empataron 76 En total jugaron 258 clásicos oficiales.

En este registro, la última victoria de Talleres fue el 3-0 de 2018 en Primera División, con doblete de Nahuel Bustos y un tanto de Juan Ramírez. Por el lado de Belgrano, hay que remontarse al 2-1 de 2006 en la B Nacional, con goles de Campodónico y Andrés Aimar.

El historial por AFA

Si se toma únicamente el mano a mano en competiciones de AFA, Talleres lleva la ventaja con solo un triunfo más que Belgrano. 

Ultimos cinco enfrentamientos

  • Torneo Apertura 2025 | Belgrano 1-1 Talleres | Estadio Julio César Villagra
  • Liga Profesional 2024 | Talleres 0-0 Belgrano | Estadio Mario Alberto Kempes
  • Copa de la Liga Profesional 2024 | Belgrano 2-2 Talleres | Estadio Julio César Villagra
  • Copa de la Liga Profesional 2023 | Talleres 0-0 Belgrano | Estadio Mario Alberto Kempes
  • Liga Profesional 2023 | Belgrano 1-1 Talleres | Estadio Julio César Villagra