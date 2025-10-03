Talleres vs. Belgrano: ¿Quién manda en el historial del clásico?

El clásico cordobés vuelve a copar la escena este domingo desde las 16.45 en el estadio Mario Alberto Kempes.

Talleres y Belgrano se verán las caras en una nueva edición del partido más importante de la provincia, con la expectativa de sumar un capítulo más a una historia centenaria.

El historial completo

Si se tienen en cuenta todos los enfrentamientos (incluyendo partidos oficiales y amistosos), Talleres y Belgrano llegan igualados:

Talleres ganó 133

Belgrano ganó 133

Empataron 138

En total disputaron 405 partidos.

La última vez que Talleres se impuso en un clásico fue en un amistoso de 2023, cuando goleó 3-0 con tantos de Pizzini, Garro y Buffarini. En cambio, el último festejo del “Pirata” fue en otro amistoso de 2018, con un triunfo 2-1.

El historial oficial

Si el recorte se hace exclusivamente con los partidos oficiales (torneos de AFA y Liga Cordobesa), la estadística cambia. Allí, Belgrano lleva la ventaja:

Belgrano ganó 86

Talleres ganó 96

Empataron 76 En total jugaron 258 clásicos oficiales.

En este registro, la última victoria de Talleres fue el 3-0 de 2018 en Primera División, con doblete de Nahuel Bustos y un tanto de Juan Ramírez. Por el lado de Belgrano, hay que remontarse al 2-1 de 2006 en la B Nacional, con goles de Campodónico y Andrés Aimar.

El historial por AFA

Si se toma únicamente el mano a mano en competiciones de AFA, Talleres lleva la ventaja con solo un triunfo más que Belgrano.

Ultimos cinco enfrentamientos