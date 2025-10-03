Talleres vs. Belgrano: ¿Quién manda en el historial del clásico?
El superclásico de la provincia siempre trae consigo la misma discusión: ¿Cuentan los amistosos o sólo valen los partidos oficiales? Así están las estadísticas previo al choque de este domingo.
El clásico cordobés vuelve a copar la escena este domingo desde las 16.45 en el estadio Mario Alberto Kempes.
Talleres y Belgrano se verán las caras en una nueva edición del partido más importante de la provincia, con la expectativa de sumar un capítulo más a una historia centenaria.
El historial completo
Si se tienen en cuenta todos los enfrentamientos (incluyendo partidos oficiales y amistosos), Talleres y Belgrano llegan igualados:
- Talleres ganó 133
- Belgrano ganó 133
- Empataron 138
- En total disputaron 405 partidos.
La última vez que Talleres se impuso en un clásico fue en un amistoso de 2023, cuando goleó 3-0 con tantos de Pizzini, Garro y Buffarini. En cambio, el último festejo del “Pirata” fue en otro amistoso de 2018, con un triunfo 2-1.
El historial oficial
Si el recorte se hace exclusivamente con los partidos oficiales (torneos de AFA y Liga Cordobesa), la estadística cambia. Allí, Belgrano lleva la ventaja:
- Belgrano ganó 86
- Talleres ganó 96
- Empataron 76 En total jugaron 258 clásicos oficiales.
En este registro, la última victoria de Talleres fue el 3-0 de 2018 en Primera División, con doblete de Nahuel Bustos y un tanto de Juan Ramírez. Por el lado de Belgrano, hay que remontarse al 2-1 de 2006 en la B Nacional, con goles de Campodónico y Andrés Aimar.
El historial por AFA
Si se toma únicamente el mano a mano en competiciones de AFA, Talleres lleva la ventaja con solo un triunfo más que Belgrano.
Ultimos cinco enfrentamientos
- Torneo Apertura 2025 | Belgrano 1-1 Talleres | Estadio Julio César Villagra
- Liga Profesional 2024 | Talleres 0-0 Belgrano | Estadio Mario Alberto Kempes
- Copa de la Liga Profesional 2024 | Belgrano 2-2 Talleres | Estadio Julio César Villagra
- Copa de la Liga Profesional 2023 | Talleres 0-0 Belgrano | Estadio Mario Alberto Kempes
- Liga Profesional 2023 | Belgrano 1-1 Talleres | Estadio Julio César Villagra