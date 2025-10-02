Talleres vs. Belgrano: así será el megaoperativo de seguridad en el Kempes

Córdoba se prepara para recibir una fiesta en el Kempes. El clásico entre Talleres y Belgrano, por la fecha 11 del Torneo Clausura, tendrá una particularidad: solo habrá hinchas matadores.

El encuentro se disputará el domingo a las 16:45 horas.

En ese marco, la Mesa de Trabajo del Consejo de Seguridad Deportiva Provincial (Cosedepro) se reunió para definir el megaoperativo especial. Según confirmó Marcelo Frossasco, presidente del ente, el encuentro contará con el sistema de control Tribuna Segura.

De la planificación participaron representantes de la Agencia Córdoba Deportes, la Policía, Bomberos, FPA, la Municipalidad de Córdoba, Turismo, además de directivos de Talleres y Belgrano.

Accesos y tribunas

Apertura de puertas: 14:30 horas.

Platea Ardiles: portón 1.

Popular Willington: portón 2.

Platea Gasparini: portones 3 y 4.

Popular Sur: portón 1 bis.

Restricciones y circulación

Los parques del Kempes, Bustos y Chateau cerrarán desde las 12:00.

Estacionamientos oficiales: playas Norte y Sur, Parque del Kempes, Facultad de Turismo Montes Pacheco y Centro de Convenciones.

Transporte público especial desde las 14:00, con salidas desde Plaza Italia (calle 27 de Abril y Cañada).

Delegaciones