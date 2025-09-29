Talleres vs. Belgrano: quiénes podrán ingresar al Kempes

El clásico cordobés vuelve a prender a la provincia entera.

Este domingo a las 16.45, Talleres y Belgrano jugarán en el estadio Mario Alberto Kempes, en un partido que promete mucho folklore, goles y una particularidad: solo habrá público local.

La “T” llega con buenas sensaciones tras el triunfo sobre Sarmiento, que le permitió respirar en el torneo local y mejorar su posición en la tabla anual, donde varios equipos están muy cerca en puntos.

Por su parte, Belgrano buscará dar el golpe y seguir sumando confianza en la competencia, lo que asegura que el clásico tenga un condimento extra más allá de la rivalidad histórica.

¿QUIÉNES PUEDEN INGRESAR?

En cuanto a los accesos, los socios albiazules con septiembre pago podrán ingresar sin abonar nada extra y ocuparán la Tribuna Sur, manteniendo la costumbre de la popular Artime. Con cerca de 70 mil abonados, se espera que el Kempes luzca pleno.

Para los no socios, el club pondrá a disposición un remanente de entradas, que se podrá adquirir durante la semana. Los accesos disponibles serán las plateas Gasparini y Ardiles, y todo indica que la venta se realizará vía web.