Talleres vs. Belgrano: uno de los clásicos más empatados de la historia

El clásico cordobés volvió a dejar todo tal cual como estaba.

Ayer, en el estadio Kempes, Talleres y Belgrano igualaron sin goles por la fecha 11 del Torneo Clausura. Con este resultado, el Matador y el Pirata acumularon su sexto empate consecutivo, igualando una marca histórica registrada entre 1967 y 1970 en la Liga Cordobesa de Fútbol.

La paridad parece haberse instalado en el clásico. De hecho, empataron 12 de los últimos 14 enfrentamientos, y los tres últimos clásicos en el Kempes terminaron 0 a 0.

En Alberdi, los antecedentes más recientes también muestran equilibrio: 1-1, 2-2 y 1-1 en los últimos tres cruces desde 2023 hasta hoy.

En el historial general, contando partidos oficiales y amistosos, el registro muestra una igualdad absoluta: 406 encuentros, con 133 triunfos para Talleres, 133 para Belgrano y 139 empates. La última victoria del Pirata fue en 2018, por un amistoso que finalizó 2-1 en el Kempes. Por su parte, la T festejó por última vez en 2023, también en un amistoso, con una goleada 3-0.

Un duelo cerrado en todos los sentidos

El partido de ayer fue fiel reflejo de esa tendencia. Con pocas situaciones claras y con miedo a arriesgar por parte de ambos, Talleres mostró un poco más de intención ofensiva.

Belgrano reaccionó en el segundo tiempo: Lucas Zelarayán manejó los tiempos y el equipo ganó peso en ataque. Franco Jara y Uvita Fernández tuvieron las chances más claras, pero la falta de precisión los privó del gol.

Lo que viene

En la próxima fecha, Talleres visitará a Gimnasia en La Plata el sábado a las 16.45. Por su parte, Belgrano recibirá a Estudiantes en Alberdi el mismo día a las 21.15.