Talleres y Belgrano juegan el clásico de Reserva: quiénes podrán entrar

Talleres y Belgrano se medirán este sábado en la fecha 8 del Torneo Proyección Clausura. El clásico de Reserva se jugará desde las 19 en La Boutique de barrio Jardín.

Desde el club albiazul informaron que la entrada será gratuita, pero en las últimas horas confirmaron que solo podrán ingresar socios con cuota al día. Resta confirmar si será necesario retirar entrada previamente o si alcanzará con presentar el carnet en la puerta, como sucedió en encuentros anteriores.

Ambos equipos llegan en alza. Talleres venció 1-0 a Deportivo Riestra y suma 13 puntos en la Zona B.

Belgrano, en tanto, lidera la Zona A con 16 unidades, tras ganarle 2-1 a Central Córdoba y 4-2 a Defensa y Justicia.

El último antecedente fue el 24 de abril en Villa Esquiú, con empate sin goles. Para quienes no puedan acercarse, el partido se transmitirá por la plataforma LPF Play.