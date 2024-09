Talleres y Boca empatan por octavos de la Copa Argentina

Boca y Talleres se enfrentan por los octavos de final de la Copa Argentina en el estadio Malvinas Argentinas en Mendoza.

El encuentro se disputa con el arbitraje de Andrés Merlos. TyC Sports es la señal deportiva encargada de transmitir el partido.

Boca y Talleres juegan en el estadio Malvinas Argentina en busca del último cupo en los cuartos de final de la Copa Argentina. Ambos equipos presentan variantes obligadas debido a la fecha FIFA, que le quitó jugadores a ambos clubes. En el Xeneize, sobresale la presencia de Juan Barinaga, quien está haciendo su debut con la azul y oro.

La polémica no tardó en llegar: Brian Aguirre puso el 1-0 para el Xeneize a los 15 minutos después de ganar una pelota que se fue completa de la cancha, por lo que debió haber finalizado la jugada. El juez de línea no cobró nada y, como no hay VAR, el gol fue convalidado.

Formaciones:

Boca – Talleres

Estadio: Malvinas Argentinas (Mendoza).

Árbitro: Andrés Merlos.

TV: TyC Sports.

Boca: Leandro Brey; Juan Barinaga, Cristian Lema, Aaron Anselmino, Lautaro Blanco; Agustín Martegani, Cristian Medina, Pol Fernández, Kevin Zenón; Brian Aguirre y Milton Giménez. DT: Diego Martínez.