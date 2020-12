Lionel Messi quedó segundo, detrás del polaco Robert Lewandoswski , en la tradicional clasificación de los 100 mejores futbolistas de 2020 que realiza anualmente un periódico londinense dada a conocer hoy y en el cual figuran otros siete argentinos.



El diario The Guardian elabora cada año la clasificación de los 100 mejores futbolistas y en cada caso justifica el lugar en donde fue ubicado, siendo este año el mejor Lewandoswski, del Bayern Múnich alemán, también elegido por la FIFA como el mejor del mundo en 2020.



Messi fue segundo en el listado y el argumento para ser ubicado allí fue: "2020 fue un mal año para Messi. No se puede escapar a la verdad, en 2020 Messi no fue realmente tan bueno y con razón está debajo de Lewandowski y hasta ser segundo podría ser demasiado alto, pero su inclusión es parte de la costumbre. Es difícil escapar de la tristeza, la frustración y el temor de que el fin está cerca".



El tercer puesto fue para el portugués Cristiano Ronaldo (Juventus), seguido por el belga Kevin De Bruyne (Manchester City), el noruego Erling Haaland (Borusia Dortmund), el francés Kylian Mbappe (PSG), el egipcio Mohamed Salah (Liverpool), el brasileño Neymar (PSG) y el neerlandés Virgil Van Dik (Liverpool).



En cuanto a los demás argentinos, Alejandro Gómez (Atalanta) figura 32º. Ángel Di María (PSG) 38º, Paulo Dybala (Juventus) 39º, Lautaro Martínez (Inter) 44º, Lucas Ocampos (Sevilla) 53º, Sergio Agüero (Manchester City) 65º y Ever Banega (Sevilla-Al Shabab) 93º.