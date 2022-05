En el universo Maradona nada parece imposible, desmesurado. Un grupo de argentinos diseñó un software para hablar con Diego mientras se surcan los cielos. Los pasajeros que viajen en este particular avión hacia Qatar, país donde se disputará la próxima Copa del Mundo FIFA, podrán mantener un diálogo -artificial- con el astro del fútbol argentino.

Tango D10S ya fue presentado oficialmente y pronto estará volando por las rutas aéreas de la Argentina y luego recorrerá el mundo.

Gastón Kolker, director ejecutivo de la empresa fintech Give and Get, fue quien disparó la idea: “Soy un enfermo de Maradona, soy de los que todavía se van a dormir mirando videos de Diego. Me da felicidad total. Este es el primer Mundial sin Maradona y tal vez el último de Messi. Y dije: ‘Quiero hacer el avión de Diego, quiero hacer el avión de Diego’”, comentó Kolker a un medio de la ciudad de Buenos Aires.

Tras idas y vueltas con socios e inversores, la idea fue tomando forma y finalmente el pasado miércoles 25 de mayo la aeronave fue presentada en un evento celebrado en la base aérea de Morón, del cual participaron dos de las hijas de Maradona, Dalma y Gianinna.

Entre las personalidades que participaron de la presentación pudo verse a Fernando Cavenaghi, Ariel Ortega, Ricardo Bochini, Sergio Batista, Leandro Romagnoli y Juan Pablo Sorín, éste último a cargo de la conducción del evento junto a la periodista y modelo Agustina Casanova. Otras glorias contemporáneas del deporte nacional que estuvieron presente fueron Luciana Aymar, Juan Martín del Potro y Agustín Pichot.

Quienes sin dudas se mostraron estupefactas ante semejante proyecto fueron dos de sus hijas, Dalma y Gianinna, quienes ante los micrófonos de la prensa aplaudieron la idea de ver a su padre volando por los cielos:

“No podemos creer ni entender esta locura, el amor que tienen y que trasciende todo. ¿Hasta dónde puede llegar un fanático? Hasta un avión”.

La aeronave está intervenida con fotografías del astro argentino. Entre las imágenes evocadas está la de Diego en el momento en que besa la Copa del Mundo de 1986 en México. El responsable del arte del avión fue el artista Maxi Bagnasco, quien contó a la prensa que tardó una semana en terminar la obra. Se espera que la aeronave viaje hacia Qatar el próximo noviembre, donde se disputará el primer mundial después de la muerte de Maradona.

Lo que hace único al Tango D10S es el sistema de Inteligencia Artificial con el que cuenta: quienes viajen en él podrán dialogar con su ídolo. “Es un delirio logístico, de imagen, sonido, iluminación, curaduría visual y auditiva”, explicó Martín Rabaglia, CEO de Genosha, la empresa argentina que se encargó de “revivir” al astro.

Después del trabajo de un actor, un equipo de expertos digitalizó la voz de Maradona (a través de fonemas) y lo programaron para que la combinación de los fonemas recree la voz de Diego en un sinfín de posibles respuestas. “Trajimos al Diego de vuelta”, explicó orgulloso Marcelo Valencia, una de las caras visibles de la compañía.

El objetivo inicial es que la nave recorra el país, para convertirse en una especie de museo itinerante que culmine su viaje llevando a varios de los campeones de México 1986 al Mundial de Qatar. Luego, sería subastado y el dinero donado a organizaciones benéficas, al igual que varios de los tesoros aportados por los futbolistas que estuvieron en el evento.

El Tango D10S está listo para ser un verdadero barrilete cósmico en Qatar 2022.