El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, presentó su ambiciosa visión para la Copa del Mundo 2030, conocida como el Mundial del Centenario. El objetivo central expuesto por Tapia es impulsar una edición que cuente con la participación de 64 selecciones.

Durante una reunión extraordinaria del Comité Ejecutivo de la AFA, celebrada en el predio Lionel Andrés Messi en Ezeiza, Tapia también solicitó formalmente que se garantice una fase completa del torneo en Argentina, Paraguay y Uruguay.

El titular de la AFA argumentó que la participación sudamericana en la edición de 2030 debe representar una reparación histórica. Esta reparación honra la primera edición del Mundial disputada en Uruguay en 1930, torneo en el que Argentina también fue protagonista al alcanzar la final.

Tapia aprovechó la oportunidad para destacar la salud y la capacidad de infraestructura del fútbol argentino. Mencionó específicamente que el estadio El Monumental de River Plate es uno de los más grandes de América, con una capacidad para 88.000 personas. Además, señaló la inauguración de nuevos escenarios "en tiempos difíciles" como evidencia positiva del estado del fútbol nacional.

Impacto en las Eliminatorias

Mientras se avanza en la planificación del Mundial del Centenario, que comenzará en Sudamérica y culminará en Europa, la Conmebol ya analiza modificar el formato de las Eliminatorias.

Montserrat Jiménez, directora jurídica de Conmebol, confirmó que el organismo sudamericano está estudiando la reestructuración de la competencia, dado que Argentina, Uruguay y Paraguay clasifican automáticamente por ser anfitriones.

La pérdida de estas tres selecciones en la disputa por los cupos mundialistas ha afectado las Eliminatorias, obligando a Conmebol a trabajar en un nuevo formato. La decisión final sobre los cambios en las clasificatorias rumbo a 2030 se espera que sea anunciada en noviembre.