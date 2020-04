Por TyC Sports el presidente de AFA dijo: "Hay que buscar variantes. Lo económico a futuro va a ser difícil. Se va a realizar lo que sea la voluntad del fútbol. Para salir de la crisis económica, quizá haya que dejar algunas cuestiones deportivas. La realidad es que no podemos cometer irresponsabilidades. Debemos tener previsibilidad económica para el futuro. Quizá los dirigentes digan no juguemos con descensos. No sabemos. Están trabajando. Puede ser una alternativa. La tenemos que trabajar y evaluar entre todos. Y si jugás dos años sin descenso, ¿para qué vas a querer los promedios?", tiró Tapia, dejando abierta la posibilidad de los posibles cambios a futuro en la Superliga.