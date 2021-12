TCR South América en el Oscar Cabalén

En su primera temporada, el TCR South América llega a Córdoba para disputar en la segunda mitad del año la penúltima fecha del torneo, que tendrá lugar en el autódromo Oscar Cabalén en la ciudad de Alta Gracia.

Será la séptima cita del año y la tercera en Argentina tras la carrera que se disputó en Río Cuarto con victorias de Ever Franetovich y Rodrigo Pflucker y la de Buenos Aires (Endurance), con triunfo para la dupla de Néstor Girolami y Raphael Reis.

La prueba del próximo fin de semana en el Autódromo Oscar Cabalén de Alta Gracia será clave para el campeonato que tiene como líder al español, Pepe Oriola con 198 unidades, seguido por los brasileños Rodrigo Baptista con 190 y Raphael Reis con 184 unidades.

Una de las novedades para la fecha de Córdoba, es el debut del Peugeot 308 TCR que manejará Ernesto "Tito" Bessone. El auto será atendido por el equipo PMO Motorsport y ya tuvo su primera puesta en pista en un ensayo que realizaron días atrás en el Autódromo de Buenos Aires.

La actividad del TCR South América en Alta Gracia comenzará el viernes con el primer entrenamiento a las 15:40 hs, de 30 minutos de duración. El sábado a las 08:45 hs. será el segundo ensayo y a las 15:30 hs. la clasificación. El domingo se disputarán las dos carreras: La primera será a las 08:13 hs a 17 vueltas o 30 minutos y la segunda a las 10:13 hs. a 14 giros a 25 minutos como máximo de duración

Pepe Oriola, el español líder del campeonato

El representante español en este campeonato afronta un final de temporada de infarto

Oriola lidera la clasificación general de pilotos con 198 puntos, 8 puntos más que su rival más directo, por lo que espera dar un golpe definitivo este fin de semana para acercarse al título.

“No puedo negar que estoy emocionado porque soy un fuerte candidato a la victoria, pero también soy consciente de que aún quedan cuatro carreras para el final del campeonato y hay mucho por decidir. Varios de nosotros somos los pilotos con opciones al título. Por eso mi objetivo es ir carrera a carrera, seguir sumando como hasta ahora, y así mantener mis opciones en la última cita del año ”, reconoce Pepe.

El piloto español ya se encuentra en Córdoba y permanecerá en Argentina hasta final de temporada, prevista para los próximos 18 y 19 de diciembre.

“Ha sido un año duro, emocionante e intenso y estoy casi al alcance de una victoria que me permita hacer historia en este campeonato. Estoy disfrutando de esta competición como nunca antes, en pistas totalmente nuevas para mí y contra rivales a los que no había tenido la oportunidad de encontrarme en la pista. Estoy firmando uno de mis mejores años y, ahora que he llegado tan lejos, necesito un último empujón, aunque soy consciente de que soy el rival a batir ”, afirma Pepe Oriola, que se ha convertido en uno de los más habituales. conductores de la competencia.