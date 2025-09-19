Tensión en Aldosivi: hinchas apretaron a Farré y al plantel en plena práctica

La llegada de Farré a Aldosivi se dio en un momento caliente. El ex DT de Belgrano debutó con derrota y los hinchas, cansados de la situación, explotaron.

En ese contexto, este viernes, un grupo de barras encaró al técnico Guillermo Farré, a los jugadores y al presidente Hernán Tillous, en medio de la crisis deportiva que lleva nueve encuentros sin triunfos.

Durante el diálogo, que se dio en un clima de fuerte tensión, comenzaron a sonar bombas de estruendo. Farré intentó calmar los ánimos: “Todos nos valemos de resultado y da bronca. Estamos trabajando para eso. Sabemos que demostrar actitud es necesario. Entendemos la exigencia de ustedes. Sabemos que ustedes están”, expresó el ex DT de Belgrano.

Los hinchas no se guardaron nada. “Contra Sarmiento no jugaron a nada”, reclamaron, mientras otros apuntaron directamente a los futbolistas: “Deciles que dejen el casino”, “Esto es Aldosivi hermano, pongan huevo”, “La camiseta se transpira”.

El presente del Tiburón es grave. Con solo dos goles convertidos en los últimos nueve partidos, comparte el último lugar de la tabla anual y de los promedios con San Martín de San Juan. Ambos estarían descendiendo. Talleres, con un punto más, logró salir de esa zona tras varias fechas en rojo.

En el debut de Farré como entrenador, el equipo cayó 2-0 ante Sarmiento en Junín y dejó una imagen preocupante.