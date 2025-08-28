Tensión en el US Open: discusión entre Taylor Townsend y Jelena Ostapenko tras el partido

El Abierto de Estados Unidos vivió un momento de máxima tensión en la jornada del jueves, cuando Taylor Townsend derrotó a Jelena Ostapenko por 7-5 y 6-1 para meterse en la tercera ronda del Grand Slam neoyorquino.

La polémica se desató al final del encuentro, en el saludo protocolar en la red. Allí, la tenista letona reaccionó con hostilidad hacia su rival, lo que derivó en un fuerte intercambio verbal. Townsend aseguró después que Ostapenko la increpó con frases despectivas: “Me dijo que no tenía clase, que no tenía educación y que vería qué pasaba cuando saliéramos de Estados Unidos”.

La estadounidense, actualmente 139° en el ranking WTA y número uno del mundo en dobles, no dudó en responderle: “Puedes aprender a ser mejor perdedora”.

El público del estadio apoyó a la jugadora local con aplausos y ovaciones, mientras que la actitud de la europea fue rechazada con silbidos. Tras el tenso cruce, Townsend celebró con la gente y agitó su brazo para agradecer el respaldo.

No es la primera vez que Ostapenko protagoniza un episodio similar. En Wimbledon 2021 ya había tenido un altercado con Alja Tomljanovic, quien la acusó de fingir una lesión para frenar el partido.

Con esta victoria, Townsend consiguió un logro histórico: es la jugadora estadounidense con el ranking más bajo en vencer a una ex campeona de Grand Slam en un Major desde 2019. En el historial frente a Ostapenko, la balanza quedó ahora 2-1 en favor de la norteamericana.