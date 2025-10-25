El Napoli superó por 3-1 al Inter de Milán en el duelo correspondiente a la octava fecha de la Serie A, y se transformó en el nuevo líder del campeonato italiano. En un encuentro intenso, el local mostró mayor eficacia y aprovechó los errores de su rival para quedarse con tres puntos clave.

Los goles del equipo del sur fueron obra de Kevin De Bruyne, que abrió el marcador de penal, Scott McTominay y Zambo Anguissa. Para el conjunto milanés descontó Hakan Calhanoglu, también desde los doce pasos.

Más allá del resultado, el foco del partido terminó puesto en un momento de tensión entre Lautaro Martínez y Antonio Conte, actual entrenador del Napoli y exdirector técnico del delantero argentino en Inter. La situación se dio en el segundo tiempo, luego de una infracción sobre Denzel Dumfries que Conte minimizó desde el banco.

El gesto no pasó inadvertido: el capitán del Inter reaccionó con visibles gestos de enojo y le gritó algo al DT, a quien señaló varias veces desde el campo. Conte no se quedó callado y respondió con una frase subida de tono que fue escuchada por el árbitro Maurizio Mariani, quien decidió amonestarlo.

La relación entre ambos ya había tenido antecedentes de fricción durante la etapa compartida en el Inter. En aquella época, una discusión en pleno partido derivó incluso en un simulacro de pelea de boxeo en un entrenamiento, que el club difundió en redes sociales para descomprimir la situación.

Esta vez, el reencuentro volvió a mostrar viejas diferencias. Mientras el Napoli celebra su victoria y el liderazgo del campeonato, Lautaro Martínez y Antonio Conte dejaron en claro que las chispas entre ambos siguen encendidas.