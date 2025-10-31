La Asamblea General Ordinaria de Gimnasia y Esgrima La Plata, realizada este jueves en el Polideportivo Víctor Nethol, derivó en un verdadero escándalo. El encuentro, convocado para tratar la Memoria y los Estados Contables del período 2024-2025, debió ser suspendido tras una serie de incidentes protagonizados por hinchas y socios del club.

El clima de tensión se hizo evidente desde el inicio. Los miembros de la Comisión Directiva, liderados por el presidente Mariano Cowen, fueron recibidos con silbidos, insultos y cánticos de protesta. Aunque el balance presentado mostraba un superávit de alrededor de 4.000 millones de pesos —resultado, entre otros factores, de la venta de jugadores como Felipe Sánchez y Benjamín Domínguez—, los reclamos de los socios apuntaron a la gestión institucional y al rumbo deportivo del club.

La situación se descontroló por completo cuando comenzaron los lanzamientos de sillas, botellas y huevos hacia el sector donde se encontraba la mesa directiva. Ante el desborde, las autoridades decidieron suspender la asamblea para resguardar la seguridad de los presentes.