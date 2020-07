Una imagen paralizante se vivió en el hipódromo de Rosehill Gardens, ubicado al oeste de Sydney en Australia.

El jinete Andrew Adkins cayó de su caballo a 300 metros de la meta de la carrera inaugural, sufrió múltiples fracturas en su cuerpo y el animal debió ser sacrificado a pesar de los intentos de los veterinarios por salvarlo.

Get worst the more I look at it, will it make headlines tomorrow?

The poor owners and connections

Not to mention @AndrewAdkins103 pic.twitter.com/ZZMbb81RCD