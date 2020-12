Estaba feliz Carlos Tevez, tras la victoria de Boca Juniors sobre Racing por 2 a 0, que le permitió clasificar a las semifinales de la Copa Libertadores de América.

"El Apache" explicó los motivos por los cuales se produjo el triunfo de su equipo: "Tenía que salir el espíritu, era un partido más psicológico que otra cosa. Sabíamos que teníamos que salir a presionar y apareció el Boca que queremos todos".

Y agregó: "Ni cuando perdimos contra Racing éramos los peores ni ahora somos los mejores, tenemos que buscar el equilibrio y como veo a mis compañeros a todo el grupo este es el Boca que queremos".

Y sobre el motivo por el cual no pateó el penal que finalmente ejecutó Sebastián Villa, el delantero explicó: "Se dio así. Ayer yo pateé tres y los tres me los atajó esteban y cuando me lo pidió "Seba" no estaba confiado y me pareció justo que lo patee él ".

