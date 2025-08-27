Tévez: "Que la gente se quede tranquila, yo no voy a abandonar"
Tras la práctica abierta en el CARD, el director técnico de Talleres brindó una conferencia donde analizó la situación del equipo y despejó dudas sobre su continuidad en el cargo.
El director técnico de Talleres, Carlos Tévez, se presentó tras la práctica abierta en el CARD donde brindó una conferencia de prensa para analizar el duro momento del albiazul y despejar dudas sobre su continuidad.
“Que la gente se quede tranquila, yo no voy a abandonar. El que no me conoce, que vea la serie. Esto no me asusta”, dijo Carlitos para aclarar su compromiso con el club pese a los malos resultados recientes.
Sobre la situación del equipo, fue claro: “Después del partido en Tucumán, les pregunté a los muchachos si se daban cuenta de la situación en la que estamos. Hay que hacerse responsable: de 20 partidos, ganamos 3. Creo que los muchachos, ahora sí, entendieron el momento”.
Talleres está en zona roja. Marcha anteúltimo en la Tabla Anual, con los mismos puntos que Aldosivi y un punto más que San Martín de San Juan. En ese sentido, el “Apache” reconoció que el rendimiento del equipo necesita mejoras: “En Tucumán fue el peor partido de mi ciclo, pero en ningún momento pensé en renunciar. Firmé un contrato y lo voy a cumplir a rajatabla”.
Respecto al plantel, el DT despejó dudas sobre la disponibilidad del plantel: “Palomino no vino bien. Es la primera semana que lo tenemos a disposición”. Además, señaló que Luis Miguel Angulo y Emanuel Reynoso siguen con trabajos diferenciados por lesión: “No pasa absolutamente nada con ellos”.
LO QUE SE VIENE
El DT cerró con un mensaje sobre lo que queda de la temporada: “Quedan diez finales y hay que tomarlas como tal. No podemos tener el primer tiempo que tuvimos en Tucumán. El equipo tocó fondo el fin de semana y de ahí hay que empezar a construir. Pero rápido”.
El próximo compromiso de Talleres será este domingo a las 16:45, cuando reciba a Deportivo Riestra en el Mario Alberto Kempes por la séptima fecha del Torneo Clausura.