El director técnico de Talleres, Carlos Tévez, se presentó tras la práctica abierta en el CARD donde brindó una conferencia de prensa para analizar el duro momento del albiazul y despejar dudas sobre su continuidad.

“Que la gente se quede tranquila, yo no voy a abandonar. El que no me conoce, que vea la serie. Esto no me asusta”, dijo Carlitos para aclarar su compromiso con el club pese a los malos resultados recientes.

Sobre la situación del equipo, fue claro: “Después del partido en Tucumán, les pregunté a los muchachos si se daban cuenta de la situación en la que estamos. Hay que hacerse responsable: de 20 partidos, ganamos 3. Creo que los muchachos, ahora sí, entendieron el momento”.

Talleres está en zona roja. Marcha anteúltimo en la Tabla Anual, con los mismos puntos que Aldosivi y un punto más que San Martín de San Juan. En ese sentido, el “Apache” reconoció que el rendimiento del equipo necesita mejoras: “En Tucumán fue el peor partido de mi ciclo, pero en ningún momento pensé en renunciar. Firmé un contrato y lo voy a cumplir a rajatabla”.

Respecto al plantel, el DT despejó dudas sobre la disponibilidad del plantel: “Palomino no vino bien. Es la primera semana que lo tenemos a disposición”. Además, señaló que Luis Miguel Angulo y Emanuel Reynoso siguen con trabajos diferenciados por lesión: “No pasa absolutamente nada con ellos”.

LO QUE SE VIENE

El DT cerró con un mensaje sobre lo que queda de la temporada: “Quedan diez finales y hay que tomarlas como tal. No podemos tener el primer tiempo que tuvimos en Tucumán. El equipo tocó fondo el fin de semana y de ahí hay que empezar a construir. Pero rápido”.

El próximo compromiso de Talleres será este domingo a las 16:45, cuando reciba a Deportivo Riestra en el Mario Alberto Kempes por la séptima fecha del Torneo Clausura.