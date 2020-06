Carlos Tevez anunció que continuará en Boca, en medio de las versiones que ponían en duda su continuidad. “Acepté el contrato que me propusieron, pero con algunos cambios en los términos. Va a ser hasta diciembre y después veremos. Voy a donar todo lo que cobre”, afirmó a La Red.



El delantero explicó su decisión y destacó que “hay mucha gente que está sufriendo por esta pandemia, que no tiene trabajo o para comer”. Además, agregó: “Me falta definir a qué ONG irá el dinero. Si es para la vacuna, ollas populares u otra cosa. En estos seis meses no quiero ver nada de plata”.