Carlos Tevez también habló sobre la polémica surgida a raíz de la presencia de Diego Maradona como entrenador de Gimnasia y Esgrima de La Plata cuando juegue ante Boca Juniors, en "La Bombonera", por la última fecha de la Superliga.

Los principales dirigentes xeneizes negaron en principio una recepción especial al "10". En ese sentido se expresaron el presidente, Jorge Ameal y el vicepresidente primero, Mario Pergolini, quienes luego suavizaron sus discursos al decir que le entregarían una plaqueta.

Maradona, en tanto, respondió con igual dureza, lo que hace vaticinar un ambiente tirante cuando el campeón mundial en 1986 pise el césped boquense.

Para matizar aún más el panorama, Carlos Tevez pidió evitar ser egoístas y gestos de reconocimiento a uno de los principales referentes del fútbol mundial. En ese sentido, en el sitio TyC Sports, "El Apache" dijo: " Lo voy a abrazar, a dar un beso, a darle mi camiseta y todo lo que quiera. Le doy la cinta también. Lo mismo si estuviera Román ahí: nosotros tenemos que estar más allá de lo político".

Y agregó: "Yo creo que hay que dejar de lado un montón de cosas, sacarse el sombrero y dejar de ser egoístas, ¿no?".

La última postura dada a conocer por Boca Juniors señala que integrantes del Consejo de Fútbol de la entidad, entre ellos Jorge Bermudez, Raúl Cascini y Marcelo Delgado, le entregarán una plaqueta antes del comienzo del partido, que se jugará el domingo 8 de marzo. Al respecto, Diego expresó: "No me interesa que me den una plaqueta ni que me reciban, total la calle dice otra cosa".