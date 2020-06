Carlos Tevez no pudo entrar a la ciudad. "Yo no estaba en el puesto, pero la inspectora me lo pasó al teléfono y charló directamente conmigo. Él creía que como Tandil estaba en fase 5 y se habían habilitado los deportes podía pasar. Le expliqué que los deportes están habilitados pero para los tandilenses, que en esta ocasión no podía ingresar. Él fue muy amable y lo entendió", explicó Walter Villarruel, director del Control Vehicular en Radio Voz FM 106.9.

Según agregó Villarruel, Tevez tenía el permiso para circular y llegó proveniente de un campo en las afueras de la localidad de Maipú, a 150 kilómetros de Tandil. "No tuvo ningún inconveniente en retirarse. Fue muy amable, dijo que cuando se termine todo iba a venir. Más allá de la figura que es, como persona entendió y se volvió", concluyó el director.