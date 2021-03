El golfista estadounidense Tiger Woods dejó anoche el hospital donde estaba internado desde el 23 de febrero, cuando sufrió un accidente automovilístico -cerca de Los Angeles- que lesionó gravemente su pierna derecha.



"Estoy feliz de informar que he regresado a casa y continuaré mi recuperación allí. Estoy muy agradecido por los muchos apoyos y ánimos recibidos durante las últimas semanas", escribió Woods en su cuenta de Twitter.



El golfista, exnúmero 1 del mundo, agradeció a los médicos que lo atendieron: "Gracias a los increíbles cirujanos, médicos, enfermeras y personal de los centros médicos Harbor-UCLA y Cedars-Sinai, todos me cuidaron muy bien y no puedo agradecerles lo suficiente".



"Me recuperaré en casa y trataré de fortalecerme cada día", agregó Tiger en sus redes sociales, replicó el diario español Mundo Deportivo.



Woods tuvo un grave accidente el 23 de febrero, dos días después del torneo Genesis Invitational de Riviera, cuando iba de camino a grabar una entrevista para GolfTV y su auto chocó contra la medianera de la ruta, volcó y terminó de costado en una zona conocida por la cantidad de accidentes que suceden en ella, informaron entonces las autoridades.



El deportista siempre se mantuvo consciente y nunca perdió el sentido. Quedó con la pierna derecha atrapada dentro del coche, del que tuvo que ser sacado por el parabrisas con la ayuda de una herramienta especializada y un hacha.



El mismo día del accidente, Woods se sometió a una larga cirugía en el Centro Médico Harbor-UCLA, debido a las múltiples fracturas que sufrió en los huesos de la tibia y el peroné de su pierna derecha.



Las fracturas requirieron que le fuera implantada una varilla de metal en la tibia, mientras que las lesiones adicionales en los huesos del pie y el tobillo requirieron de tornillos y alfileres.



Woods, 15 veces campeón de torneos "major", no había jugado un torneo oficial desde que empató en el puesto 38 en el Masters de Augusta, en noviembre pasado.