Godoy Cruz perdió ante Tigre, en un partido polémico, y no pudo quedar como líder de la Zona B, en un encuentro por la undécima jornada de la Copa de la Liga Profesional.

El único gol del partido fue anotado por Ezequiel Forclaz en el final del primer tiempo, pero el encuentro estuvo marcado por el polémico arbitraje de Fernando Echenique, quien le anuló un gol al Tomba por una presunta infracción de Tadeo Allende y no le dio un penal por un choque de Agustín Cardozo con Nicolás Fernández.

Con esta derrota el Tomba se mantiene segundo en la Zona B con 18 unidades, al igual que Belgrano, pero podría perder un puesto si Racing mañana le gana a Defensa y Justicia.

Godoy Cruz no tuvo el mejor partido ante el Matador, ya que su juego no fluyó y eso se sintió mientras que el local salió a jugar una final por la permanencia. Corrió, metió y presionó en todos los sectores de la cancha y casi no le permitió a los dirigidos por Daniel Oldrá tener un buen partido.

En la próxima fecha el Tomba recibirá a Platense el lunes a las 18.30, mientras que Tigre visitará a Belgrano el mismo día a las 21.